Silvia Slitti e Pazzini, tapiro da Striscia la Notizia/ “Se Ambra Angiolini paga la casa? Il contratto era…”

Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini: arriva il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Tapiro d’oro per Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini da parte di Valerio Staffetti. A consegnare il tapiro è stato, come sempre, l’inviato Valerio Staffelli che è riuscito a sorprendere la coppia per attapirarli dopo il “caso Ambra Angiolini”. Il servizio sarà trasmesso oggi, giovedì 3 novembre, nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia, in onda subito dopo l’edizione delle 20 del TG5. Il caso è scoppiato dopo che la Slitti, sui social, si è scagliata contro Ambra Angiolini, rea di non liberare la casa della Slitti e di Pazzini in cui viveva con Massimiliano Allegri.

Casa in cui Ambra continuerebbe a vivere nonostante la scadenza del contratto e la richiesta dei proprietari di poter riavere la disponibilità del proprio appartamento. Una questione spinosa che coinvolge la giudice di X Factor e di cui Striscia ha deciso di occuparsi consegnando il tapiro alla Slitti e a Pazzini.

Le parole di Silvia Slitti a Striscia la Notizia su Ambra Angiolini

Con la sua solita ironia, Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Silvia Slitti e a Giampaolo Pazzini rivolendo alla coppia una serie di domande proprio su Ambra Angiolini. «Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data», dichiara ironicamente Slitti che poi aggiunge . «Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo», conclude.

«Ma almeno paga?», punzecchia l’inviato di Striscia. «Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta», conclude Giampaolo Pazzini.

