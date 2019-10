Silvia Tirado Matruani e Gabriele Pippo/ Sarà rottura? Finale pirotecnico in arrivo (Temptation Island Vip)

Rottura preannunciata per Silvia Tirado e Gabriele Pippo? Sembra proprio di sì!

Tra Silvia Tirado e Gabriele Pippo la crisi sembra inevitabile almeno stando a quello che abbiamo visto la scorsa settimana a Temptation Island Vip 2019. Questa volta però è la lei della coppia a piangere, dopo aver visto un nuovo video fra il suo fidanzato e la Single Gaia Mastrototaro. Come sempre una clip divertente, in cui però non mancano dei momenti più seri. “Non ho ombra di dubbi che sarai una di quelle persone che vedrò per tutta la mia vita”, dice Gabriele, sicuro di non essere così facile da comprendere dal punto di vista caratteriale. “Sei una persona di cuore. Se ci penso mi commuovo”, le dice ancora. Sono parole non significative dal punto di vista romantico, ma Silvia vede nella loro amicizia qualcosa che va oltre. Un dettaglio che manca e mancherà sempre nella sua relazione con Gabriele. “Sono contenta che lui si stia divertendo e che abbia trovato una persona che valorizzi alcuni suoi lati”, dice al falò, “forse non siamo fatti per stare insieme, io credo. Siamo completamente diversi”. La voce interrotta, lo sguardo confuso. Silvia è cambiata molto rispetto alle precedenti puntate, quando nel vedere le clip di Pippo preferiva più che altro ridere e deriderlo. “Con questa ragazza lui riesce a scherzare, a giocare, non so”, conclude sconfortata. Clicca qui per guardare il video di Silvia Tirado Matruani

Silvia Tirado e Gabriele Pippo un falò ricco di colpi di scena a Temptation Island Vip

Silvia Tirado e Gabriele Pippo sono ormai arrivati ad un punto fatidico. Temptation Island Vip 2019 sta permettendo ad entrambi di prendere le distanze dal compagno e l’incontro con due Single non può che essere vantaggioso per riuscire a superare fastidi e rabbia. Ad aver oltrepassato certi confini però è stata Silvia, che durante la puntata della settimana scorsa ha pensato bene di dare un bacio sulle labbra a Valerio Maggiolini. Anche se subito dopo se n’è pentita, arrivando persino a piangere, questo suo particolare atteggiamento ha spinto Gabriele a non considerarsi più innamorato di lei. Nella puntata di oggi avranno modo di fare un falò di confronto e sappiamo bene come sarà Silvia a finire sotto ai riflettori, colpevole di aver tradito in qualche modo il fidanzato. E non è finita qua, perchè gli spoiler ci svelano che Gabriele riceverà un nuovo pinnettu. “Pirotecnico”, come lo definisce poco dopo la visione con gli altri fidanzati del villaggio. Non sappiamo che cosa sia successo, ma in base ai suoi commenti deve essere qualcosa di serio: “Guarda che stai a combinà. Ma cosa stai facendo. Ma guarda come si comporta questa ragazza. Io non lo so, sono davvero basito”, dice mentre osserva la clip. Clicca qui per guardare il video di Gabriele Pippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA