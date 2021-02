Silvia Tofani vs Arisa “Copiata da tua stilista”/ Rebecca Baglini “Ridicola”. Le foto

Lite social tra Silvia Tofani e Rebecca Baglini, stilista di Arisa. La fotografa, autrice e compositrice le ha accusate di aver copiato una sua immagine e per dimostrarlo ha pubblicato le foto che confermano il “plagio”. «Non posso non dirlo, mi state scrivendo tutti. E sì, questo significa copiare spudoratamente qualcun altro. Mi sento presa in giro, ancora una volta. E così le persone che hanno lavorato con me per creare quell’immagine», ha scritto in una “storia” pubblicata su Instagram. Dopo le tante segnalazioni ricevute, ha deciso quindi di far sentire la sua voce. «La cantante in questione mi segue sui social e la stilista in questione mi ha defollowato recentemente e ora capisco il perché. Arisa? Tutto bene? Rebecca Baglini HELLO?», ha concluso.

Non è tardata ad arrivare la replica di Rebecca Baglini, sempre via social: «Sì, devo dire che ci siamo ispirati a te», ha scritto aggiungendo delle faccette sorridenti. Un’ironia che Silvia Tofani non ha apprezzato: «Metti una emoticon con il sorriso e il mondo sarà tuo».

STILISTA ARISTA VS SILVIA TOFANI “SEI RIDICOLA”

In molti hanno apprezzato l’immagine creata da Rebecca Baglini per il lancio di Arisa al prossimo Festival di Sanremo, ma in molti hanno anche notato somiglianze con l’immagine di Silvia Tofani e gliel’hanno segnalato. La fotografa e autrice non ha apprezzato e non l’ha di certo mandato a dire, anzi ha messo a confronto anche le foto profilo su Instagram per evidenziare ulteriormente la somiglianza. Così ne è venuta fuori una lite social, perché la stilista di Arisa si è infuriata per l’accusa. «Sei ridicola studia la storia del costume della moda del cinema e della Fotografia e ridimensiona il tuo ego smisurato». Gli utenti si sono inseriti nella bagarre: «La brigata delle Arisa stans che non vuole vedere una palese “ispirazione” troppo marcata al lavoro di @sylviatofany, che purtroppo avendo meno follower di @arisamusic viene automaticamente etichettata come egocentrica», ha scritto una follower di Silvia Tofani. Arisa dal canto suo non ha preso posizione sulla vicenda che è destinata a far discutere.

