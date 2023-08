Silvia Toffanin, al via la nuova stagione di Verissimo/ Piersilvio Berlusconi la mette alla prova…

Silvia Toffanin e la nuova stagione di Verissimo

Dopo il successo ottenuto nelle ultime stagioni con il doppio appuntamento, Verissimo riparte anche quest’anno con l’appuntamento del sabato e della domenica. Al timone dello storico programma del weekend di Mediaset ci sarà sempre Silvia Toffanin che, con la sua classe ed eleganza, incontrerà gli ospiti provando a dare vita ad interviste toccanti e commoventi. Le data da segnare sul calendario per il ritorno di Verissimo e di Silvia Toffanin sono sabato 9 settembre e domenica 10 settembre. Un ritorno anticipato quello di Verissimo deciso da Piersilvio Berlusconi per controbattere la concorrenza de La vita in diretta che andrà in onda anche il sabato fino al termine della versione estiva.

Per Silvia Toffanin, la nuova stagione di Verissimo, rappresenta un esame da superare. La nuova linea editoriale decisa da Piersilvio Berlusconi punta ad offrire ai telespettatori contenuti di qualità evitando tutto ciò che sia trash. Linea editoriale che riguarderebbe non solo i reality, ma anche le altre trasmissioni della rete.

Silvia Toffanin sotto esame?

Da anni al timone di Verissimo, Silvia Toffanin si è sempre distinta per la sua classe ed eleganza. Nel salotto della sua trasmissione, nel corso degli anni, sono stati intervistati tantissimi personaggi famosi riuscendo a regalare sempre ai telespettatori interviste inedite importanti, emozionanti e, in alcuni casi, anche commoventi. Riuscirà, dunque, quest’anno a realizzare interviste che rispecchino la nuova linea editoriale di Mediaset?

La prima prova del nove arriverà proprio il weekend del debutto quando, nel salotto di Verissimo, potrebbero arrivare Alfonso Signorini e Cesare Buonamici per presentare la nuova stagione del Grande Fratello, al via da lunedì 11 settembre.

