Silvia Toffanin asfalta Pamela Prati/ “Non le credo, finta anche con Bellavia”

Silvia Toffanin sbugiarda Pamela Prati in diretta: ecco cosa dice

Silvia Toffanin ha invitato a Verissimo, nel suo salotto, Orietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip 2022. La cantante ha raccontato come si trova nel ruolo che sta svolgendo affiancata da Sonia Bruganelli e aggiunge che è cresciuta la sua popolarità.

Silvia Toffanin, nel corso dell’intervista chiede ad Orietta un parere su Pamela Prati, il cui caso Mark Caltagirone è stato spesso discusso nel reality show. Proprio tra la showgirl e la cantante si sono create diverse discussioni su quell’argomento quando la Prati era ancora nella Casa più spiata d’Italia. La cantante dichiara: “Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?“. A questo punto, la conduttrice asfalta la showgirl: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”

Silvia Toffanin mostra delle foto di Pamela Prati su Mark Caltagirone

Silvia Toffanin ha invitato a Verissimo anche Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati coinvolta in parte nel caso Mark Caltagirone. Nel corso della puntata, la conduttrice ha mostrato due foto che la showgirl le avrebbe fatto vedere durante l’intervista in cui la Prati abbandonò lo studio.

Silvia Toffanin, su richiesta della Michelazzao, ha descritto il contenuto delle foto mostrate dall’ex gieffina: “Lei mi ha fatto vedere due foto, una con i figli e una in cui si intravede“. La conduttrice ha poi aggiunto che Pamela Prati non le ha fatto mai vedere integralmente, la presunta figura di Mark Caltagirone perchè era in corso un procedimento penale su di lui e la truffa ai suoi danni.

