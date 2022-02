Silvia Toffanin attacca Alex Belli “Hai tradito Delia, basta negare”/ “Brutta figura”

Perde la pazienza Silvia Toffanin nel corso della nuova puntata di Verissimo. La conduttrice del talk show di Canale 5 inizia l’appuntamento con il ritorno in studio di Alex Belli a cui, esordisce, non farà sconti questa volta. L’attore, infatti, torna a parlare del suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge, eludendo alcune domande più scottanti come l’amore per Soleil e i rapporti fisici avuti con lei. È proprio toccando questo tema che la Toffanin, di fronte all’ennesimo tentennamento di Alex, sbotta: “Alex ma perché continui a negare tanto l’hai tradita Delia! Dillo: ‘L’ho tradita, scusatemi ma è così! Io sono assolutamente ben disposta nei tuoi confronti ma sai cosa? Fai tu brutta figura perché un giorno dici una cosa e un giorno un’altra!” Le parole di Silvia danno il via ad una vera ovazione in studio da parte del pubblico, evidentemente d’accordo con la conduttrice. Alex, però, replica un po’ infastidito: “Non è così. Io e Soleil, in tutta questa situazione, abbiamo avuto una coerenza incredibile!”

DELIA DURAN, MOGLIE ALEX BELLI/ "Io non mi sento single, lei è condizionata!"

LEGGI ANCHE:

Soleil, cos'è successo con Alex Belli al GF Vip?/ Sotto le coperte e non solo: "Noi…"Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli/ "Si rivelerà come un infedele e traditore: con Delia Duran..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA