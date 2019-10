Silvia Toffanin compie 40 anni/ Sorpresa a Verissimo e nuovo programma in arrivo?

Festa in arrivo a Verissimo per Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin compie oggi, sabato 26 ottobre, 40 anni! La conduttrice e compagna di Pier Silvio Berlusconi arriva al traguardo degli -anta proprio nel giorno in cui va in onda il suo programma TV, Verissimo, di cui è la presentatrice da quasi 14 anni. Nonostante la puntata di oggi pomeriggio sia stata registrata, è comunque probabile che ci sia qualche sorpresa e festeggiamento per lei durante la trasmissione… magari un regalo direttamente da Pier Silvio? Intanto, su Instagram, l’account di Verissimo ha pubblicato gli auguri a Silvia con un post a lei tutto dedicato. Per lei anche tanto affetto del pubblico, che si è conquistata pian piano negli anni, nonostante i pregiudizi nei suoi confronti in quanto legata sentimentalmente al vicepresidente e con un passato da Letterina. La Toffanin, però, grazie alla sua educazione, bellezza ed eleganza, è riuscita a far diventare Verissimo un appuntamento fondamentale nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5 e a trasformarlo in programma piacevole e a sua immagine.

Silvia Toffanin, altri progetti in arrivo oltre a Verissimo?

La presentatrice, nonostante sia molto richiesta, ha sempre rifiutato di partecipare ad altri programmi televisivi, in quanto preferisce occuparsi della sua famiglia e in modo particolare dei suoi due figli – Lorenzo Mattia, di 9 anni, e Sofia Valentina, la piccola di 4 anni – avuti dal compagno Pier Silvio Berlusconi a cui è legata sentimentalmente dal 2001. Un’unione felice, che cercano di mantenere il più possibile lontana dai riflettori. Tuttavia, sembra che a livello lavorativo, ci sia un progetto in ballo per la Toffanin: è stata infatti avvistata negli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove non si registra Verissimo, ma Adrian, lo show di Celentano. Nelle ultime ore così, si sta parlando della possibilità di vederla come ospite della prima puntata del programma in onda su Canale 5 in prima serata il 7 novembre. Al momento, però, si tratta solo di supposizioni e non c’è un’ufficialità.

Silvia Toffanin compie 40 anni, da Miss Italia a Verissimo

La strada per il successo di Silvia Toffanin è stata sempre in ascesa, ma non senza sacrifici e difficoltà. Nata nel 1979 a Bassano del Grappa ma cresciuta a Cartigliano, arriva in TV per la prima volta nel 1997, quando partecipa a Miss Italia 1997, allora in onda su Rai 1. Tuttavia, è a Canale 5 che deve il lancio della sua carriera: dal 2000 al 2002 è una letterina di Passaparola, insieme all’amica Ilary Blasi, per poi spostarsi a fare l’inviata di numerosi programmi Mediaset, da Mosquito a Popstars. Tuttavia, è la moda la sua carta vincente: conduce per sette anni Nonsolomoda su Canale 5 e poi arriva a Verissimo nel 2004 per condurre una rubrica, sempre di moda, all’interno del programma. Nel 2006, la consacrazione: è lei la conduttrice del programma, fino ad allora affidato a Paola Perego, e lì è rimasta da allora. Qualche curiosità in più su di lei: è una giornalista professionista, laureata in lingue e letterature straniere ed è una delle migliori amiche di Ilary Blasi, oltre ad avere un buon rapporto con Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi, con cui ha partecipato anche lo scorso maggio a una puntata del serale Amici di Maria De Filippi: come dimenticare le Spice Girls delle TV insieme?

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguri di buon compleanno alla nostra Silvia Toffanin! ♥️ Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 26 Ott 2019 alle ore 12:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA