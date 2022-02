Silvia Toffanin conduttrice Striscia La Notizia/ L’annuncio: “Dal 21 al 26 febbraio”

Volto nuovo dietro il bancone di Striscia La Notizia. A breve, dopo Roberto Lipari e Sergio Friscia, che a loro volta hanno preso il posto di Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, vi sarà Silvia Toffanin. La bella e brava conduttrice di Verissimo è stata annunciata dal social dello stesso telegiornale satirico di Canale 5 attraverso il post: “Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!”.

Numerosi i commenti, fra chi ha storto il naso di fronte alla scelta della redazione di affidare la conduzione alla Toffanin, e chi invece ha applaudito la decisione, come ad esempio questa utente che ha scritto: “Bene così vediamo Silvia anche ad un altra programma brava”. Non è stato svelato invece il personaggio televisivo che affiancherà la Toffanin in questa sua nuova avventura, ma si tratta comunque dell’ennesimo cambio (tutti programmati) dietro il bancone del tg, tenendo conto che la nuova stagione è iniziata con la coppia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, quindi Roberto Lipari e Sergio Friscia, e poi lo storico duo Greggio-Iacchetti, prima che Enzino venisse colpito dal covid.

SILVIA TOFFANIN, DA VERISSIMO A STRISCIA PASSANDO PER PASSA PAROLA

Tornando a Silvia Toffanin, si tratta una nuova esperienza importante in carriera, dopo aver condotto Verissimo dal 2004, Popstars e Nonsolomoda, tutti programmi del gruppo Mediaset. La 42enne di Marostica si è fatta conoscere al grande pubblico divenendo la “letterina” di Passa Parola, storico quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, e in cui le vallette erano tutte ragazze che poi hanno avuto una grande carriera nel mondo del piccolo schermo, leggasi Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e presentatrice de L’Isola dei Famosi, quindi Michela Coppa, Francesca Lodo, Alessia Ventura, Alessia Fabiani, Ludmilla Radcenko, Benedetta Massola e molte altre ancora, un gruppo affiatato che spesso e volentieri Gerry Scotti ricorda durante le sue trasmissioni.

