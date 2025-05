Durante un’intervista a Verissimo ad Alessia Pecchia, Silvia Toffanin si è sbilanciata non poco con l’ex concorrente di Amici 24 confessandole qualcosa di molto dolce. Alessia è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico di Canale 5 nonchè la ballerina in assoluto più seguita durante questa edizione. Di lei sono piaciute tante cose, a partire dal suo carattere scoppiettante fino ad arrivare alla determinazione che poi l’ha portata anche a vincere i mondiali di latino americano.

Ma non solo, Alessia Pecchia si è anche fidanzata con Luk3, cantante di Amici 24 particolarmente amato per aver scritto hit di successo come Parigi in motorino. “Mi ha colpito dal primo momento, ho trovato una persona speciale“, aveva detto la ragazza riferendosi al fidanzato, aggiungendo anche che la prima persona che ha chiamato dopo essere stata eliminata è stato proprio lui con il quale è rimasta per un’ora in videochiamata: “Avevo paura della differenza d’età”, dice, “poi il caso ha voluto che ci ritrovassimo insieme”. Ad ogni modo, Silvia Toffanin ha fatto un regalo enorme alla ballerina, confessandole qualcosa di molto importante.

Silvia Toffanin commuove Alessia Pecchia dopo Amici 24: “Ti abbiamo fato tutti i voti”

A Verissimo è arrivata anche Alessia Pecchia, che ha ricevuto una bella dose di complimenti da Silvia Toffanin. “La sera della finale la mia bambina mi ha fatto votare per te. Eri la preferita di Sofia, ti abbiamo fato tutti i voti“, ha detto la conduttrice alla ragazza seduta davanti a lei, la quale ha reagito con un sorriso enorme ringraziando per questa presa di posizione. Al contempo è scoppiato il delirio sui social con molti commenti positivi nei confronti della conduttrice. Non a caso, Alessia Pecchia è amatissima dal pubblico di Canale 5 che l’ha seguita e apprezzata sin dall’inizio per essere sempre stata sincera con tutti.

