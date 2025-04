Silvia Toffanin: il percorso di studi della conduttrice

Sono lontani i tempi in cui Silvia Toffanin conquistava il pubblico di canale 5 come letterina di Passaparola. Oggi, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è una delle conduttrici più amate dal pubblico e più apprezzata dagli addetti ai lavori. Seria, professionale, empatica con gli ospiti e sempre molto elegante, la Toffanin, con le due puntate settimanali di Verissimo, riesce a portare a casa sempre ascolti importanti. Anno dopo anni, il modo di condurre della Toffanin è diventato sempre più apprezzato. Merito del suo carattere calma, tranquillo e determinato ma anche del suo percorso professionale e di studi.

Dopo il diploma, la Toffanin ha cominciato subito a lavorare aiutando così la sua famiglia. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ha trovato stabilmente posto a Mediaset e quando la sua carriera era già iniziata si è laureata.

La laurea di Silvia Toffanin

Con una grande passione per le lingue e le letterature straniere, Silvia Toffanin ha deciso di concludere il proprio percorso di studi con una laurea che riflettesse la sua passione. La conduttrice, così, nel 2007, si è laureata a all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Lingue e Letterature straniere con una tesi sui teen-drama, coordinata dal giornalista e critico televisivo Aldo Grasso.

Una laurea che ha permesso alla Toffanin di sfoggiare anche il suo inglese che ha imparato dalla madre. Una laurea prestigiosa per la conduttrice di Verissimo che, nel corso della sua carriera, è riuscita a non trascurare la sua preparazione letteraria. Con una tesi di laurea nel cassetto, dunque, la Toffanin entra di diritto a far parte della schiera delle conduttrici che, pur essendo laureate, hanno scelto una strada professionale diversa da quella universitaria.