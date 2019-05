Silvia Toffanin/ Da Verissimo e Pamela Prati ad Amici di Maria De Filippi

Silvia Toffanin sarà tra gli ospiti di Amici 2019 stasera, 25 maggio 2019, prendendo parte alla finale. si è assicurata un posto in prima fila nello scandalo che ha travolto Pamela Prati e su cui bisognerà fare ancora luce. La conduttrice di Verissimo è ritornata sull’argomento grazie alla puntata trasmessa nel pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio 2019, ricevendo una confessione della showgirl che non fa che aumentare i dubbi. Il momento più atteso dai fan riguarda tuttavia un altro programma: la Toffanin farà per la prima volta il suo ingresso ad Amici 18. In occasione della finale dello show di Maria De Filippi, la padrona di casa delle rubriche rosa di Canale 5 sceglierà di lasciare da parte i suoi noti abiti da intervistatrice per prendere parte alla macchina artistica della moglie di Maurizio Costanzo. I fan non vedono l’ora di assistere alla sua partecipazione, annunciata in modo sottile dalla De Filippi durante la scorsa puntata. In modo ironico, la timoniera infatti ha scelto di annunciare a sorpresa l’arrivo di Mark Caltagirone, salvo poi svelare che si trattava solo di uno scherzo. Una frecciata che per molti, come si intuisce dai commenti sui social, voleva essere una critica fra le due reginette Mediaset e che in realtà nasconde ben altro. Un sodalizio che unisce le conduttrici della rete del Biscione, data anche la presenza di Alessia Marcuzzi, e forse anche il trampolino di lancio per un futuro diverso per la Toffanin. In molti credono che con il Prati gate si sia meritata un posto in prima fila in uno show serale a tutto trash.

Silvia Toffanin, Amici: le ultime verità di Pamela Prati

Silvia Toffanin ha raccolto una delle ultime verità di Pamela Prati, ma la conduttrice ha scelto di rimanere sulle sue. Dopo aver ottenuto l’applauso del pubblico per la sua decisione di trattare senza guanti la showgirl, ha deciso di continuare su questa linea e di non nascondere di essere ancora scettica sulle parole della Prati. Silvia è riuscita a confermarsi una delle intervistatrici più brave del sabato pomeriggio, ricevendo una lode da parte di tutti gli ammiratori proprio per aver deciso di non permettere che le bugie venissero tollerate nella sua trasmissione. Ci aveva visto lungo, dato tutto quello che è emerso nei giorni successivi in molteplici programmi tv. Stupisce invece che la Prati abbia scelto di ritornare proprio a Verissimo per dire la sua verità, ma forse la sua decisione è collegata anche al trattamento riservato a Barbara d’Urso nella penultima puntata del suo programma serale. Anche se il trattamento ricevuto dalla Toffanin è stato più severo, la showgirl ha preferito ritornare all’ovile per rivelare i retroscena del Caltagirone gate. Nel frattempo grazie al settimanale Grazia scopriamo qualcosa di più sulla vita privata della conduttrice, dall’infanzia con il papà insegnante e la mamma bidella, oltre ai nonni. Il tutto mentre naturalmente muoveva i primi passi nel mondo del gossip. “A mio padre l’ho presentato un anno dopo”, rivela parlando del suo amore per Pier Silvio Berlusconi e della forte gelosia del genitore, che negli anni della sua adolescenza faticava a farla uscire di casa. un grande amore nato nonostante lei sia tifosa dell’Inter, come gli avrebbe detto senza nessun freno durante il loro primo incontro. Data l’alta visibilità della coppia, sarebbe stato logico vederli comparire sui social tutti e quattro, in compagnia dei due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma il no è stato tassativo. La Toffanin infatti ha messo al bando i social e mai e poi mai pubblicherebbe le foto dei suoi bambini.

