Silvia Toffanin sta per tornare in tv con la nuova edizione di This is me che avrà come ospite Lorella Cuccarini, pronta ad una grande reunion.

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva, This is me tornerà con una stagione tutta nuova che sarà condotta, ancora una volta, da Silvia Toffanin a cui Maria De Filippi ha deciso di affidare il programma sin nel momento in cui è stato ideato. Se nella prima stagione, This is me è stato dedicato agli ex allievi di Amici che, nel corso degli anni, hanno avuto successo riuscendo a costruire una carriera importante, quest’anno, saranno celebrate anche le icone della televisione italiana.

In occasione del 40esimo anniversario della carriera di Lorella Cuccarini, a quest’ultima, sarà dedicata una puntata per ripercorrere tutti i suoi successi, dai primi anni accanto a Pippo Baudo fino agli ultimi impegni come quello di insegnante nella scuola di Amici.

Lorella Cuccarini torna in tv con Marco Columbro a This is me

A svelare dettagli sulla puntata di This is me che sarà dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 17 settembre 2025, svela quella che è una reunion attesa da tempo. Per l’occasione, infatti, la Cuccarini ritroverà Marco Columbro.

“Lorella Cuccarini e Marco Columbro si ritroveranno di nuovo insieme in tv a This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi con cui si festeggeranno i 40 anni di carriera della showgirl. Al suo fianco arriveranno altri due grandi amici: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”, scrive Giuseppe Candela.