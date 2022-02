Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, figli e matrimonio/ “Siamo felici così”

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, insieme dal 2006

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono una delle coppie più conosciute della televisione italiana. Silvia Toffanin è una persona riservata e non si conosce molto del suo passato, tanto che non sono note relazioni serie prima dell’incontro con il suo attuale compagno, figlio di Silvio Berlusconi. L’incontro tra i due è avvenuto durante una partita di beneficenza del Milan, nel 2001, e tra loro scatta il colpo di fulmine. Insieme hanno avuto due bellissimi figli, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Le voci su un presunto matrimonio segreto avvenuto tra Silvia e Piersilvio sono ricorrenti: i due non hanno mai ufficialmente smentito le indiscrezioni, ma i più informati assicurano che le nozze non sono mai avvenute.

Silvia Toffanin “Il matrimonio lo lasciamo ai gossip…”

Piersilvio Berlusconi è la persona più importante della vita di Silvia Toffanin. Sono una coppia da quasi vent’anni e il loro amore non accenna a spegnersi, nonostante le molte voci che si rincorrono. In ballo c’è sempre il loro matrimonio: i due infatti non sono sposati e questo suscita sempre un po’ di perplessità. La conduttrice di Verissimo si è detta molte volte infastidita dai gossip sul matrimonio che non arriva. Nonostante la loro relazione duri ormai da anni, c’è chi proprio non si rassegna al fatto che per ora non è previsto nessun matrimonio. Neanche un matrimonio segreto. “E’ un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio…lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così“.

