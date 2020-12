Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sposano?/ Spunta l’anello a Verissimo!

Bella, brava, elegante nel lavoro e nello stile, Silvia Toffanin si conferma una delle conduttrici più amate dal pubblico di Canale 5. Sono tantissimi i telespettatori che ogni sabato seguono Verissimo e sicuramente in tanti avranno notato oggi un dettaglio. Nel finale di puntata, Silvia ha salutato i telespettatori, dando appuntamento alla prossima settimana. Proprio qui, gesticolando con le mani, ha fatto risaltare un bellissimo anello all’anulare destro (che vedete nella foto dell’articolo). Una veretta per la precisione, che sembra essere di diamanti. Un anello prezioso, spesso dono che preannuncia una proposta di nozze. Se facessimo volare un po’ la mente e l’immaginazione, potremmo dunque ipotizzare che il bellissimo anello mostrato dalla Toffanin potrebbe essere un dono romantico da parte del suo compagno Piersilvio Berlusconi.

L’anello di Silvia Toffanin: un dono d’amore di Piersilvio Berlusconi?

Il prezioso e bellissimo anello mostrato da Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda oggi 19 dicembre, potrebbe essere sì un dono natalizio di Piersilvio Berlusconi, ma potrebbe anche avere un altro significato, ancor più importante. Negli anni si è spesso parlato di matrimonio per la coppia, notizia poi sempre smentita dai diretti interessati. Eppure questo ultimo dettaglio riaccende il gossip e anche le speranze che questa volta possa effettivamente essere quella buona per annunciare che sì, questo matrimonio tra la Toffanin e Berlusconi s’ha da fare.



