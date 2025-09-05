Silvia Toffanin sempre più erede di Maria De Filippi: l'ultima mossa della conduttrice di Uomini e Donne lo conferma.

Silvia Toffanin si candida sempre di più a diventare l’erede di Maria De Filippi come hanno più volte sottolineato gli esperti di spettacolo. A confermarlo è la nuova indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia. Tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin c’è ormai un rapporto d’affetto e di stima reciproca al punto che Queen Mary l’ha scelta anche come ospite della nuova edizione di Tu sì que vales 2025.

Le registrazioni dello show del sabato sera di canale 5 che, anche quest’anno, sfiderà Ballando con le stelle, sono già cominciate e hanno svelato la grande novità ovvero la presenza di Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. Nelle nuove puntate del talent show ci saranno anche alcuni ospiti tra cui anche Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin ospite a Tu sì que vales: cosa farà

“Tra gli ospiti dello show del sabato sera targato Fascino di Maria De Filippi ci sarà anche Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” sarà tra i protagonisti dello spazio, ormai fisso, dedicato ai vip alle prese con il lip sync. Come se la caverà e con chi si esibirà?”, scrive Giuseppe Candela su Dagospia.

Non si sa quando andrà in onda la puntata di Tu sì que vales con Silvia Toffanin ma la presenza della conduttrice conferma il sodalizio tra la padrona di casa di Verissimo e Maria De Filippi che ha scelto proprio di affidare alla compagna di Pier Silvio Berlusconi la conduzione di This is me per celebrare i volti noti di Amici.

