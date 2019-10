Silvia Toffanin: “Ho visto Claudio Bisio nudo”/ Confessione choc a Verissimo ma…

“Claudio nudo, ho visto Claudio Bisio nudo ragazzi!” Inizia con questa confessione choc di Silvia Toffanin l’intervista a Claudio Bisio e Lucia Ocone a Verissimo. Parole che scatenano le urla del pubblico in studio, incredulo di quanto appena detto dalla conduttrice. Bisio prende subito la palla in balzo per fare la sua battuta: “E io ho visto Silvia Toffanin… – attimo di suspanse – vestita!” scherza l’attore e conduttore. Ma Silvia ha davvero visto Claudio nudo? Sì, ma non come pensate. La conduttrice infatti chiarisce subito l’arcano: “Presto sarete al cinema. Il film esce il 17 di ottobre, ci siete voi due, un cast pazzesco ma il film inizia, non spoileriamo ma posso dirlo, con lui nudo!”

Claudio Bisio gongola a Verissimo: “Nudo? Sì è vero…”

Chiarito dunque il mistero: Silvia Toffanin ha davvero visto Claudio Bisio nudo, ma anche tutti coloro che vedranno il suo nuovo film al cinema ritroveranno la stessa scena. E dopo il boato sorpreso del pubblico in studio, Claudio Bisio racconta “Sono in una vasca da bagno, si vede e non si vede.. se fai il fermo immagine ma al cinema non si può, però… Ad un certo punto mi alzo dalla vasca, si oscura tutto e anche in piedi… Poi mi metto l’accappatoio, esco e inizia il film”. Un film che sicuramente regalerà al pubblico risate e divertimento, come dimostrano alcune scene mostrate in anteprima a Verissimo da Silvia Toffanin. Il titolo del film è “Se mi vuoi bene”, con la regia di Fausto Brizzi e un simpaticissimo Claudio Bisio protagonista assieme a Lucia Ocone.

