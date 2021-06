Silvia Toffanin in onda la domenica pomeriggio su canale 5?/ Barbara D’Urso….

Se i palinsesti della Rai per la stagione televisiva 2021/2022 sono stati annunciati, per quelli di Mediaset pare ci sarà ancora da aspettare. Tuttavia, secondo un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, nella prossima stagione televisiva, la domenica pomeriggio di canale 5 potrebbe regalare ai telespettatori un’importante novità. Stando ad alcuni rumors raccolti da Davide Maggio, infatti, pare che Mediaset abbia pensato ad un programma domenicale per Silvia Toffanin. La compagna di Piersilvio Berlusconi, da anni padrona di casa di Verissimo con cui, ogni sabato pomeriggio, vince la sfida degli ascolti con un format ormai collaudato fatto di lunghe ed intime interviste ai suoi ospiti, da settembre, potrebbe sbarcare nella domenica pomeriggio di canale 5 con un programma pensato appositamente per lei. La Toffanin, dunque, prenderà il posto di Barbara D’Urso?

Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo/ Scossa dal dramma di Cherif Karamoko

Il programma pensato per Silvia Toffanin

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando ad un format nuovo per Silvia Toffanin, simile a La Domenica del Villaggio. Il programma che condurrebbe Silvia Toffanin, tuttavia, andrebbe ad occupare solo la seconda parte della domenica pomeriggio. Ci sarà, dunque, una staffetta tra Barbara D’Urso e la compagna di Piersilvio Berlusconi? Intorno a Domenica Live, i rumors sono contrastanti. Il programma domenica della D’Urso dovrebbe essere confermato. Tuttavia, l’ufficialità su quelli che saranno i programmi Mediaset nella prossima stagione televisiva ancora non c’è. Silvia Toffanin, dunque, abbandonerà il sabato pomeriggio per fare compagnia ai telespettatori la domenica o riuscirà a mantenere entrambi gli impegni? I dubbi saranno sciolti tra poche settimane quando saranno presentati ufficialmente i palinsesti 2021/2022.

LEGGI ANCHE:

Jo Squillo/ "Sabina Salerno? Con 'Siamo donne' abbiamo fatto un percorso bellissimo"AINETT STEPHENS CHOC: "MIO FIGLIO ACUSTICO"/ "Oggi dice alcune parole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA