Silvia Toffanin/ “Iva Zanicchi? Donna schietta e di grandi valori, molto legata a…”

Questa sera su Canale 5 verrà riproposto “D’Iva”, lo spettacolo che le reti Mediaset hanno dedicato lo scorso novembre a Iva Zanicchi per celebrarne la figura e la sua lunghissima carriera: uno one-woman show in due appuntamenti che ha visto la cantautrice originaria di Ligonchio affiancata da amici e colleghi, nonché da altri volti noti del Biscione tra cui Silvia Toffanin, conduttrice di “Verissimo” e che in quella circostanza non aveva perso l’occasione per una breve intervista proprio alla stesa Zanicchi.

In attesa di rivedere la conduttrice del rotocalco di maggior successo di Canale 5 (di cui parliamo più diffusamente avanti), questa sera potremo gustarci nuovamente la lunga chiacchierata tra la Toffanin e la Zanicchi che, in uno show fatto di sketch e duetti musicali, aveva anche la funzione di riannodare le fila del discorso e ripercorrere alcune delle tappe fondamentali della vita e della carriera artistica della cantautrice. Un momento ‘talk’ ma con momenti molto toccanti come il ricordo della madre e dei famigliari scomparsi: un viaggio nei ricordi che ha ricordato al pubblico come Iva sia “una donna che ha di bello la schiettezza, sei una donna di grandi valori e anche molto legata alla famiglia e alle sue origini”.

SILVIA TOFFANIN: “IVA ZANICCHI E’ UNA DONNA SCHIETTA E DI GRANDI VALORI, LEGATA A…”

Parole al miele quelle della Toffanin e sentite, nonostante abbia avuto la Zanicchi più volte come ospite in studio nel suo programma. E, come detto, c’è stato spazio per momenti commoventi come ad esempio il ricordo della madre di Iva, a cui questa era molto legata: “Mia mamma aveva fatto tanti sacrifici per noi e il giorno della mia Prima Comunione non potè venire perché non aveva il vestito buono da indossare” aveva ricordato l’artista, accennando alla sua infanzia difficile, all’assenza ‘forzata’ del papà e a quella che pare essere stata una certa rivalità tra sorelle quando erano piccole.

Tornando invece alla stretta attualità, nelle ultime due settimane si sono fatti sempre più insistenti i rumors di una presenza più centrale di Silvia Toffanin nei palinsesti Mediaset, assieme a Maria De Filippi che secondo alcune indiscrezioni la vedrebbe bene nel ricoprire alcuni ruoli che lei stessa aveva ricoperto in passato. Nell’attesa del ritorno di “Verissimo”, che riprenderà ufficialmente nella consueta fascia oraria a partire dal prossimo 17 settembre (ancora una volta doppio appuntamento di sabato e domenica, visto anche il successo in termini di ascolto della scorsa stagione…), ci si domanda se sarà davvero così dato che la conduzione di un programma cozzarebbe col doppio appuntamento nel weekend. Infatti i rumors parlano della conduzione di un reality show o anche della striscia pomeridiana di “Amici”: sarà davvero così?











