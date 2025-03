Silvia Toffanin ha una figlia bellissima, che sta crescendo e che sta diventando sempre di più la sua vera fotocopia. La foto è virale.

In questi giorni la conduttrice di Verissimo è stata al centro dell’attenzione mediatica per via della sua decisione di non sposare Piersilvio Berlusconi. I due stanno insieme da quasi 20 anni e, nel corso del loro legame amoroso, hanno anche messo al mondo i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Conosciutisi ad una partita di beneficenza del Milan, non si sono più separati, decidendo anche di costruire una famiglia solida e duratura. Entrambi hanno però scelto di non convolare a nozze, ed è stata proprio lei a svelarne il motivo. La Toffanin ha confessato di non aver mai sentito il bisogno di ufficializzare il rapporto con un matrimonio, proprio perché si sentono – in cuor loro – già sposati.

Dal loro amore sono appunto nati i due bambini, ma tutta l’attenzione è di recente focalizzata sulla piccola Sofia Valentina, diventata già la fotocopia di mamma Silvia. Le due sono gocce d’acqua ed è impossibile non riconoscerne la somiglianza.

La figlia di Silvia Toffanin è uguale a lei, ecco la foto

Toffanin e Piersilvio sono legati da circa 20 anni, durante i quali hanno formato una famiglia bellissima. I loro due figli – Lorenzo Mattia e Sofia Valentina – sono infatti nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Entrambi hanno preferito non parlare mai di loro, proprio per tutelare la loro privacy. C’è da dire che il Vicepresidente Mediaset e la conduttrice di Verissimo sono sempre stati molto riservati e hanno voluto, sin dall’inizio della loro storia d’amore, restare distanti dalle luci dei riflettori. Nessuno dei due ha infatti profili social e quel che si sa sulla propria vita privata lo si scopre spesso dai vari giornali di gossip.

Ad esempio, sono spuntate in rete alcune fotografie che ritraggono la Toffanin in compagnia della sua secondogenita Sofia. Le due sembrano due gocce d’acqua e, oltre ad esserci una grande affinità emotiva, c’è anche una somiglianza fisica che è stata notata da molti. La piccola ha infatti ereditato dalla mamma i suoi lineamenti, ma anche un’eleganza naturale che si denota dal suo portamento. Le due hanno insomma gli stessi gesti delicati e un’atteggiamento sempre dolce e garbato. Capelli lunghi e super lisci e uno sguardo sognante: sono questi gli elementi che anche la piccola Sofia ha mostrato di avere, proprio come Silvia Toffanin. Il primogenito della coppia è invece la vera copia di papà Piersilvio.

Chi è Lorenzo Mattia, il primogenito di Toffanin e Berlusconi

Il primo figlio di Piersilvio e Toffanin si chiama Lorenzo Berlusconi ed è di recente diventato noto perché è una giovane promessa della boxe. Il ragazzino – che è sempre stato appassionato di questo sport – ha vinto la sua sesta gara di boxe consecutiva e ha quindi conquistato il titolo di promessa della disciplina. Il giovanissimo ha 14 anni e ha ereditato questo amore da papà Piersilvio. Fuori dal ring, è invece un ragazzo normale che frequenta la scuola e pratica tanto sport, e che vive nella maxi villa di Portofino in cui la famiglia Berlusconi – Toffanin si è trasferita da pochissimo.