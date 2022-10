Silvia Toffanin, lacrime in studio per la mamma/ “Oggi sono due anni dalla sua morte”

Silvia Toffanin ricorda l’anniversario di morte della sua mamma: “Ti mando un bacio”

Silvia Toffanin ha perso la mamma nel 2020, dopo che ha combattuto mesi contro una malattia. La conduttrice che ha invitato Cristina Quaranta come ospite a Verissimo, si è emozionata pensando a lei. L’ex gieffina, parlando dell’infarto di sua madre, ha deciso di fare le condoglianze alla conduttrice per la mamma.

Silvia Toffanin, come riporta Gossip e Tv, ringrazia la Quaranta e aggiunge: “Oggi sono due anni, mando un bacio alla mia mamma“. In quel momento però, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e si è emozionata insieme al pubblico in studio. Cristina Quaranta si è poi scusata diverse volte per aver provocato tali emozioni nella conduttrice, ma lei ha risposto: “Ma figurati, stai scherzando”. La conduttrice si è spesso emozionata in studio parlando della scomparsa della sua mamma, regalando emozioni sincere ai telespettatori che la seguono.

Silvia Toffanin e la morte della mamma: “Sono in diretta perchè mia madre avrebbe voluto così”

Silvia Toffanin, nel 2020, ha subito una delle più grandi perdite quella della sua mamma Gemma Parison. Nonostante il dolore, la conduttrice ha comunque voluto andare in diretta con Verissimo a pochissimi giorni dalla sua scomparsa.

Il motivo, come riporta Today, lo aveva spiegato Silvia Toffanin stessa: “Ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo e sono sicura che lei avrebbe voluto così. Sono sicura che, ovunque sia oggi, mi sta guardando. Io posso solo dire: mamma ti amo“. La conduttrice ha aperto la puntata: “Buon pomeriggio e ben trovati a Verissimo. Siamo qua, sono qua, pronta ad accogliere i miei ospiti e le loro storie”, ma l’emozione l’ha travolta quando è entrata la sua prima ospite Michelle Hunziker che ha pianto per la conduttrice, sua grandissima amica. Un momento davvero emozionante e difficile per la conduttrice che, oggi, festeggia 2 anni dalla morte di sua madre.

