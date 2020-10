Lutto per la celebre conduttrice Silvia Toffanin. Secondo quanto riportato dai colleghi di Tv Zap, è morta la mamma del volto di Verissimo: Gemma Parison era malata da tempo e, nelle scorse ore, si è spenta. Un dramma che ha colpito tutta la famiglia e per il quale diamo le nostre condoglianze ai cari della donna. Per il momento non sono state rese note ulteriori informazioni sul decesso della signora Parison. Anche la conduttrice per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sul lutto.

Silvia Toffanin, morta la mamma Gemma Parison: “Era malata da tempo”

Poco nota agli occhi del grande pubblico, anche grazie alla grande discrezione tenuta per non dare “problemi” alla figlia Silvia Toffanin, Gemma Parison è nata in Australia ed insieme alla sua famiglia ha abitato a Cartigliano, provincia di Vicenza, ma veramente su di lei si sa pochissimo. Recentemente aveva parlato di lei la figlia nel corso di un’intervista ai microfoni di Grazia: «I miei genitori lavoravano e io passavo molto tempo coi nonni», sottolineando l’importanza della madre nella scelta di iniziare a viaggiare, «‘Vai, viaggia’ diceva mamma, ‘Non fare come me che sono rimasta qui’. Lo stesso, mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ‘Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te’“». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA