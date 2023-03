Silvia Toffanin: “Piersilvio? Dorme con intimo blu”/ “Il nostro primo bacio…”

Silvia Toffanin, ospite di “Felicissima sera” con Pio e Amedeo, racconta: “Il mio programma va bene, sia di sabato che di domenica”. “Mio suocero è più vispo di noi. Io cucino dalle 7 del mattino, faccio il sugo (ride, ndr). Non so fare grandi cose. Faccio la lavatrice, la lavastroviglie… Sono una persona normale”. La conduttrice rivela poi: “Mio marito è atletico, quando ha tempo fa palestra. Io anche ma faccio cose diverse. A me lui va bene sempre, con il boxer o con lo slip, perché è un gran bel ragazzo”.

“Come dormiamo? Tutti e due sdraiati (ride, ndr). Io vado a dormire col pigiama, lui… Non lo dico… Dorme con l’intimo blu”, svela Silvia. Continuando con le confessioni, racconta: “A casa mia abbiamo un bagno ciascuno, io ho il più piccolino e vengono sempre tutti da me”.

Silvia Toffanin: “Il primo bacio con Piersilvio…”

Silvia Toffanin, a “Felicissima sera”, racconta: “Come mi dimostra amore Piersilvio? Tutti i giorni”. E Pio e Amedeo scherzano: “A noi lo dimostra ogni due giorni, quando arriva il bonifico da Mediaset”. “Come ogni due mesi? A me rinnovano ogni settimana”, risponde Silvia. Si passa poi alle confessioni intime: “Il nostro primo bacio? Me lo ricordo ma non dico chi ha baciato per primo”.

