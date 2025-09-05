Silvia Toffanin e il ricordo inedito su Giorgio Armani: “Ogni volta accadeva la stessa cosa, un gesto che porterò nel cuore”.

Dopo la morte di Giorgio Armani, tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono fatti avanti per raccontare quello che hanno vissuto con lo stilista, e i colpi di scena continuano uno dopo l’altro. Dopo Alexia che ha rivelato essere sua parente, ecco anche il ricordo commosso di SIlvia Toffanin, che come sappiamo non è solita esporsi in queste situazioni e raccontare parti private della sua vita. Eppure, la sua esperienza con lo stilista era troppo importante per non essere condivisa pubblicamente, e la conduttrice ha svelato una chicca davvero importante.

Giorgio Armani e Alexia sono parenti: spunta retroscena sul loro rapporto/ Cosa si è scoperto sulla cantante

Tramite il suo profilo Instagram, Silvia Toffanin ha salutato con dolcezza Giorgio Armani e lo ha fatto con queste parole: “Caro Signor Armani, ricordo con tenerezza e grande affetto tutti i nostri incontri“. Poi ha proseguito rivelando una grande lezione di vita e non solo appresa dal celebre stilista: “Ogni volta, con poche parole, Lei mi ha dato una lezione di stile. Stile anche nel modo di affrontare il lavoro e la vita“.

Funerali Giorgio Armani, quando sono: cerimonia in forma privata/ La data e camera ardente

Morte Giorgio Armani, Silvia Toffanin commossa: “Salutiamo un’icona mondiale”

Silvia Toffanin ha concluso il messaggio di cordoglio: “Con Giorgio Armani salutiamo un’icona mondiale della moda e dell’imprenditoria, un’immagine di eleganza che ha dato ancora più prestigio all’Italia“. La conduttrice si aggiunge ad una vastissima schiera di persone che non hanno potuto fare a meno di ricordare i grandi insegnamenti dello stilista, che si è spento nella giornata di giovedì 4 settembre 2025 a causa di un’infezione polmonare che si è fatta poi sempre più grave e non gli ha lasciato scampo. Ricordiamo che i funerali si terranno in forma privata e che la camera ardente è allestita a Milano, in via Borgonovo e resterà aperta dal 6 al 7 settembre.

GIORGIO ARMANI/ 2. Un’icona lombarda e geniale, ma Milano ha pagato un prezzo