Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo/ Scossa dal dramma di Cherif Karamoko

Quella di Cherif Karamoko è una storia di fronte alla quale è impossibile rimanere impassibili. I drammi del calciatore originario della Guinea Francese sono stati tanti nel corso della sua giovane vita, gravi lutti e difficoltà indicibili che, al solo ascoltarli, mettono in grande difficoltà anche la conduttrice Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo non riesce a trattenere le lacrime e trascorre quasi l’intera intervista commossa per le parole e le stesse lacrime di Cherif Karamoko. “So quanto per te sia difficile essere qui e raccontare queste cose”, sottolinea la Toffanin, toccata profondamente dalle lacrime di Karamoko. D’altronde, è impossibile non rimanere scossi di fronte al racconto del giovane calciatore.

Il dramma di Cherif Karamoko commuove Silvia Toffanin

Dopo la morte del padre, ucciso in guerra, e della madre per Ebola, Cherif Karamoko decide di lasciare il suo paese alla ricerca di fortuna ma, nel deserto, viene catturato e torturato. Sarà suo fratello a salvarlo. Insieme partiranno alla volta dell’Italia in uno dei tanti viaggi della speranza fatti su barconi stracolmi di persone. “Ad un certo punto la barca si è rotta davanti.” ha raccontato Cherif. Ma, proprio per salvarlo una volta finiti in acqua, suo fratello è purtroppo deceduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA