Silvia Toffanin, stoccata a Pamela Prati: “Impari autoironia”/ E Marco la difende…

Silvia Toffanin vs Pamela Prati, la conduttrice non si fida più dell’ex stella del bagaglino: altra stoccata a Verissimo

I rapporti tra Silvia Toffanin e Pamela Prati sembrano sempre più compromessi, tesi e complicati. Dopo le dichiarazioni di sfiducia della conduttrice nei confronti dell’ex stella del bagaglino per via del caso Caltagirone, nelle scorse ore la presentatrice di Verissimo si è tolta altri sassolini dalle sue scarpe. Nel corso dell’intervista a Marco Bellavia, con cui Pamela avrebbe intenzione di approfondire i rapporti, ora che si trova fuori dalla casa, Silvia Toffanin ha espresso parecchi dubbi sulla veridicità della loro relazione.

E chiacchierando con l’ex volto di Bim Bum Bam, ha lanciato una nuova frecciatina alla gieffina, così come era accaduto la settimana scorsa quando la conduttrice, parlando con Orietta Berti, aveva palesato il suo pensiero negativo sulle vicende della Prati. Tutto per quel precedente relativo alla storia di Mark Caltagirone. “Sei fidanzato?”, ha chiesto la Toffanin a Bellavia durante l’intervista a Verissimo. “Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress!“, ha risposto lui.

“Questo è un amore verissimo?”, ha incalzato ancora la conduttrice di Verissimo, facendo emergere tutte le sue perplessità. “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo”, ha confermato Bellavia. “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”, il commento piccato della conduttrice, che poi ha aggiunto: “C’è sempre qualcosa da imparare”.

Dunque sembra proprio che tra Silvia Toffanin e Pamela Prati i rapporti siano deteriorati nell’ultimo periodo. Non a caso la soubrette sarda non è stata nemmeno invitata in studio, così come è avvenuto per tutti i concorrenti eliminati dal Grande fratello Vip. Vecchie ruggini che, come anticipavamo, risalgono al caso Caltagirone, quando la Prati fu ospite dalla Toffanin per assicurare l’esistenza dell’imprenditore, salvo poi spiegare in lacrime di essere stata raggirata.

