Silvia Toffanin, stoccata ad Alex Belli “Soleil liberati di lui!”/ “Ti auguro di…”

Nel corso dell’intervista a Soleil Sorge durante la sua ospitata a Verissimo, nella puntata di domenica, non poteva ovviamente mancare un riferimento ad Alex Belli ed alla loro “amicizia artistica”. Un legame, il loro, che è stato spesso e volentieri oggetto di fraintendimenti. Incalzata dalla conduttrice Silvia Toffanin, Soleil ha ammesso di non essere innamorata di Alex ma di aver amato solo il suo lato umano. “Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto. Con Alex c’è stata solo una grande complicità”, ha ammesso l’influencer.

Delia Duran vola in finale GF VIP 6: Alex Belli dedica la cover di Povero gabbiano?/ Prima finalista ma...

Tuttavia, quando si sarebbe resa conto che la loro amicizia rischiava di prendere un’altra piega, Soleil avrebbe messo un freno: “ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”, ha spiegato ancora Soleil.

Alex Belli, chimica artistica con Soleil Sorge/ Pace fatta dopo il GF VIP?

Alex Belli, la stoccata di Silvia Toffanin durante l’intervista a Soleil Sorge

Silvia Toffanin ha prestato grande attenzione alle confidenze di Soleil Sorge rispetto a quanto accaduto nella Casa tra lei ed Alex Belli. La conduttrice di Verissimo ha poi voluto sapere se per caso ci fosse stato qualcosa di fisico tra loro. “Era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”.

Proprio nel corso dell’intervista, più che da parte di Soleil Sorge non sono mancate le stoccate da parte di Silvia Toffanin nei confronti di Alex Belli. Rivolgendosi alla sua ospite, infatti, ha commentato, “Dimmi tu quella che è la verità”, lasciando intendere di non credere molto alle versioni finora rese dall’ex attore di CentoVetrine. Ed ancora, proprio sul finale, prima di congedare Soleil ha sferrato l’ennesima stoccata: “Ti auguro di risolvere la tua situazione personale e liberarti di Alex, ops l’ho detto”, facendo sorridere la Sorge.

Gf vip, Stella vs. Mila su Belli: "Non mi accettava"/ Suarez attacca Soleil

© RIPRODUZIONE RISERVATA