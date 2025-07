Passano gli anni ma Silvia Toffanin è sempre bellissima e in perfetta forma: ecco come si mantiene in forma d'estate.

Silvia Toffanin sarà super impegnata nella prossima stagione televisiva. Oltre a tornare al timone di Verissimo che, come accaduto negli ultimi anni andrà in onda nel weekend sfidando così la programmazione del fine settimana di Raiuno, tornerà a condurre anche This is me che, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, nel 2026 continuerà a celebrare i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, inoltre, Silvia Toffanin sarà impegnata anche in prima serata con due speciali di Verissimo.

Sempre più volto indiscusso di canale 5, quella che comincerà a settembre, sarà una stagione ricchissima per Silvia Toffanin che, in vista di tornare a lavoro, si sta godendo l’estate e le vacanze con il compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli sfoggiando anche la sua bellezza che resta assolutamente indiscutibile.

La passione sportiva di Silvia Toffanin

Nonostante siano trascorsi anni da quando era una letterina di Passaparola, Silvia Toffanin sfoggia la stessa ed indiscutibile bellezza. Anche il suo fisico è rimasto uguale pur avendo avuto due gravidanze. Oltre ad essere bellissima, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è considerata anche una delle donne più eleganti e raffinate del piccolo schermo, ma qual è il segreto della sua forma fisica?

A svelarlo è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 23 luglio 2025, svela lo sport a cui la Toffanin si dedica durante l’estate. “Silvia Toffanin si gode le vacanze in Liguria. Sole, mare e tanto sport. La conduttrice ha una vera passione per il sup. Lo stand up puddle, una variante del surf, in cui si sta in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia”, scrive il giornalista.

