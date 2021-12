Silvia Toffanin vs Alex Belli e Delia Duran/ “Artisti sono altri, gara a chi recita…”

Se il suo programma si chiama Verissimo non è un caso. È questa la missione di Silvia Toffanin: raccontare con la massima trasparenza i suoi ospiti, senza filtri. Chiaramente ritrovarsi di fronte un personaggio come Alex Belli, a dir poco teatrale e che è accusato di aver “costruito” il triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, è una prova per la conduttrice, che non ha risparmiato frecciate e battutine all’attore, soprattutto quando ha fatto il suo ingresso la moglie nel suo studio. Sempre empatica con i suoi ospiti, uno dei motivi per il quale il suo programma ha successo ed è seguitissimo, non è riuscita ad “allinearsi” a loro.

Delia Duran “Ho perdonato Alex Belli”/ “Baciato un altro per vendetta, Soleil? Falsa”

«Non è stato proprio un piccolo momento», ha detto ad esempio quando Alex Belli ha provato a derubricare la questione Soleil Sorge ad un momento di sbandamento. E poi gli ha fatto notare che «c’è un po’ un’impostazione teatrale». Ma ha fatto un’altra battuta: «Dai ti vedo un po’ più sciolto oggi, un po’ più naturale». Quando è tornata in ballo Soleil non ha resistito: «Scusami, non hai un po’ esagerato nell’essere te stesso?». E non ha nascosto neppure una risata.

KATARINA RANIAKOVA E MILA SUAREZ, EX ALEX BELLI/ "Una ha un cuore buono, l'altra..."

Le frecciate di Silvia Toffanin ad Alex Belli e Delia Duran

Silvia Toffanin però si è lasciata andare allo stupore quando Delia Duran ha spiegato di aver perdonato Alex Belli. «Quindi ci hai ripensato? No, non ci credo. Tu l’hai perdonato quindi? No vabbè sei un genio Alex Belli, non so cosa fai alle donne», ha esclamato la conduttrice di Verissimo. È esplosa poi quando la modella venezuelana ha spiegato che «due artisti possono andare in modo diverso». Silvia Toffanin li ha fermati: «Due artisti, scusa? Artisti, con tutto il rispetto… I grandi artisti sono altri, scusa, mi sono permessa. Artisti no, no». Poi si è detta «sconvolta» per le parole della donna.

Alex Belli "Delia Duran? Siamo liberi mentalmente"/ "Soleil? Mia famiglia arrabbiata"

Quindi, Silvia Toffanin si è rivolta ad Alex Belli: «Tu eri coinvolto! Ci sono state cose sotto le lenzuola, lo hanno visto tutti. C’era molta attrazione fisica». Insomma, la conduttrice non crede a questo triangolo: «Cioè voi vi siete presi una bella vacanza dai fidanzati e mogli? Una pausa, si usa così adesso oppure Delia, qui siamo a Verissimo non al Grande Fratello, eravate un po’ tutti d’accordo?». Infatti, quando Delia Duran ha accusato Soleil Sorge di recitare, ha commentato: «Qua è la gara a chi recita meglio, Alex sinceramente, siete furbetti». Degna anche la chiusura finale: «Questo è il nostro film di Natale».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @trasheculturale





© RIPRODUZIONE RISERVATA