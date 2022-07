Silvia Vada, ex marito assolto “Io vittima”/ “7 anni di tormenti, ero suo bancomat”

David Gallina, ex marito Silvia Vada assolto da accuse stalking e maltrattamenti

David Gallina nei giorni scorsi è stato scagionato da tutte le accuse di stalking, maltrattamenti ed altri reati. Accuse pesanti sollevate dalla ex moglie, la giornalista televisiva, Silvia Vada, giornalista e volto dei tg Mediaset. Intervistato da La Stampa, l’uomo ha tirato un sospiro di sollievo per aver ottenuto giustizia ed ha commentato: “Mi sono innamorato e ho sbagliato, dovevo accorgermi che era una trappola: 7 anni di tormenti, di cause legali e un attacco mediatico per distruggere la mia immagine e quella della mia famiglia”.

La guerra con l’ex moglie sarebbe iniziata a suo dire nel 2015 quando l’ex moglie chiese la separazione giudiziale presentando nei confronti dell’uomo varie denunce e querele sempre archiviate per infondatezza. Il tutto, spiega Gallina, “fino al prologo dei giorni scorsi, per il quale mi sono ritrovato sui giornali, dipinto come una persona orribile. In realtà, invece, sono io la vittima”. Quella che all’inizio era sembrata una bella storia d’amore, a detta di Gallina si sarebbe ben presto tramutata in “una questione economica”.

David Gallina ed il matrimonio con Silvia Vada finito dopo 6 anni: “Il suo bancomat”

Durante l’intervista a La Stampa, David Gallina ha spiegato di essersi sentito durante il matrimonio come una sorta di bancomat. Il loro matrimonio è durato sei anni e la sua ex moglie si è trovata ad essere comproprietaria della casa coniugale di Torino e di quella di Pietrasanta, “interamente pagate dal sottoscritto e per altro scioccamente cointestate a lei perchè voleva ‘una prova d’amore'”, ha proseguito l’uomo, spiegando anche di aver assunto il figlio in azienda salvo poi licenziarsi quando il matrimonio è finito.

Oggi Gallina si rimprovera solo una cosa: “Di non aver capito che il matrimonio era tutta una macchinazione per fare soldi. Ne sono convintissimo. E la mia ex moglie per raggiungere i suoi scopi non mi ha risparmiato nulla”, dice. A suo dire tutto sarebbe stato orchestrato dalla donna per colpirlo. Addirittura durante la loro convivenza forzata, la ex avrebbe tentato secondo il racconto dell’uomo di prendere possesso della camera dei suoi figli – avuti da un precedente matrimonio – “e di sbatterli fuori casa”. Al momento non sarebbe ancora una vicenda del tutto chiusa poichè, spiega, ci sarebbero in ballo delle dispute civili, “ma ho finalmente avuto giustizia sul fronte penale”. Per il resto dice di non avere più alcuna fiducia nelle relazioni ed ammette di volersi dedicare solo ai figli.











