Silvia Verdone, Brando e Rosa, moglie e figli Christian De Sica/ “Ci amiamo ancora”

Silvia Verdone, Rosa e Brando sono la moglie e i figli di Christian De Sica. Lo showman, attore e regista si racconta a Verissimo tra vita professionale e privata. De Sica sta per tornare protagonista al cinema con il film “Chi ha incastrato Babbo Natale” diretto e interpretato da Alessandro Siani. Una commedia in pieno stile natalizio per il figlio dell’indimenticabile Vittorio De Sica che da più di 40 anni è legato alla sua amatissima moglie Silvia. La donna, altro non è che la sorella di Carlo Verdone, grandissimo amico di De Sica. Il loro primo incontro, infatti, risale a tantissimi anni: Christian e Carlo sono sempre stati grandi amici sin da ragazzini. Proprio a casa di Verdone, Christian ha conosciuto per la prima volta Silvia.

Un vero e proprio colpo di fulmine anche se Carlo Verdone inizialmente era contrario a questo amore a tal punto che i due hanno litigato. Alla fine però l’amore ha vinto con la coppia che nel 1980 si è sposata. Dal loro matrimonio sono nati anche due splendidi figli: Brando e Maria Rosa.

Christian De Sica e Silvia Verdone sono marito e moglie da più di 40 anni. Un matrimonio felice come ha precisato lo showman: “dopo 40 anni, mia moglie Silvia e io ci amiamo ancora, felici di invecchiare insieme”. A chi gli domanda qual è il segreto della loro unione, l’artista ha confessato: semplice: ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa”. Diciamo che però non è stato tutta rosa e fiori. All’inizio della loro conoscenza, infatti, Christian viveva un momento davvero difficile visto che era da poco morto il padre Vittorio De Sica.

“Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti” – ha confessato Christian che ha trascinato in questo vortice anche la moglie. “Io e Silvia abbiamo proprio sentito i crampi allo stomaco. Che fame. Una volta giravo un film in Francia, e parliamo della fine degli Settanta, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a mia moglie. Per me era il digiuno” – ha detto lo showman che però ad un certo punto della sua vita è riuscito a fare il cosiddetto salto. E’ arrivato il successo, i soldi e la grande fame che l’ha reso uno degli artisti più completi del panorama artistico italiano. “Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie. Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato” ha detto De Sica parlando naturalmente della moglie Silvia.

