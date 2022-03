Silvia Verdone, Brando, Maria Rosa, moglie figli Christian De Sica/ Carlo Verdone non voleva!

Silvia Verdone, sorella di Carlo è la moglie di Christian De Sica

Cristian De Sica ha frequentato per un certo periodo l’attrice Isabella Rossellini ma dal 1980 è sposato con la sorella di Carlo Verdone, Silvia Verdone. I due si sono conosciuti ai tempi in cui Cristian e Carlo erano compagni di scuola. Dall’unione di Cristian e Silvia sono nati due figli, Brando nel 1983 e Maria Rosa nel 1987. Anche se oggi i due rappresentano una delle coppie più stabili e durature del mondo dello spettacolo, pare che inizialmente Carlo Verdone avesse osteggiato la loro frequentazione. Lo stesso Christian De Sica ha raccontato di una lite tra lui ed il cognato il quale al tempo sosteneva che la sorella fosse troppo piccola per lui. Oggi si ritiene un uomo molto fortunato ad aver conosciuto e sposato Silvia Verdone, che definisce il vero motore della famiglia.

Brando e Maria Rosa De Sica, chi sono?

Christian De Sica e Silvia Verdone si sono sposati nel 1980 e hanno avuto due figli: Brando, nato nel 1983, e Maria Rosa, nata nel 1987. Il primo ha 39 anni, mentre Maria Rosa ha 35 anni. Nonostante abbia scelto di lavorare anche lui nel cinema, Brando De Sica lo ha fatto in America, una scelta volta a cercare una formazione a 360 gradi. In Italia per lui affermarsi sarebbe stato molto più semplice ma ha deciso di accettare questa sfida con grande personalità. Dopo la formazione, Brando De Sica ha comunque avuto modo di lavorare nel cinema italiano, presentando nel 2008 il suo film Parlami di me alla Festa del Cinema di Roma e lavorando insieme a Matteo Garrone a Il Racconto dei Racconti e insieme al padre ad Amici come prima, film che segna il ritorno della famosa coppia Boldi-De Sica. Non si sa invece molto sulla sua vita privata. Maria Rosa ha invece scelto di studiare design, anche se ha sempre coltivato la passione per il canto, duettando con il padre anche in televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato Federico Pellegrini, con cui condivide anche la vita lavorativa. Maria Rosa ha infatti fondato un brand di moda insieme al marito, che è il CEO dell’azienda, e insieme i due lavorano quotidianamente, condividendo anche sui social moltissimi momenti della loro vita insieme.

