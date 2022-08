Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica/ Lui confessa “Quando ci siamo conosciuti, ero senza una lira”

Silvia Verdone e i primi anni con Christian De Sica, lui non aveva soldi

Silvia Verdone è spesso definita “moglie e sorella d’arte” proprio per essere la moglie del grande attore Christian De Sica e la sorella di Carlo Verdone. Classe 1958, anche lei in realtà lavora in campo cinematografico e nel teatro come produttrice. Anni fa prese parte a diversi spot pubblicitari e la sua bellezza ammaliò De Sica quando lei aveva solo 14 anni e lui 21. Silvia è una donna molto schiva e riservata, tanto da non avere nessun profilo social, ma a parlare di lei ci hanno sempre pensato due uomini che la amano molto: il marito e il fratello.

Christian De Sica aveva raccontato che negli anni in cui si era innamorato di lei, lui stava attraversando un periodo difficilissimo: “Quando ci siamo conosciuti, mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Una volta giravo un film in Francia alla fine degli anni ’70, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a Silvia. Per me era il digiuno”. Eppure, quello non fu l’unico evento sfortunato di quegli anni. Quando Silvia e Christian si sono innamorati, Carlo Verdone, per la differenza di età e per il carattere da donnaiolo di De Sica, la prese talmente male che la loro discussione finì in una vera e propria rissa.

Silvia Verdone e Christian De Sica: “Se oggi sono appagato lo devo a mia moglie”

A distanza di tempo, Christian De Sica riuscì a convincere tutti e in particolare Carlo Verdone, della sua serietà nei confronti di Silvia, soprattutto quando nel 1980 decise di sposarla. Da quell’anno, i due non si sono più lasciati, hanno coronato il loro amore con l’arrivo dei loro due figli: Brando (nel 1983) e Maria Rosa (nel 1987) e De Sica la ritiene “il motore della famiglia”. Spesso negli studi televisivi, come quello di Verissimo, l’attore ha raccontato quanta complicità avessero lui e la moglie anche a distanza di anni, lei lo accompagna sempre nei suoi impegni di lavoro, resta dietro le quinte a sostenerlo e spesso lo ha spinto a fare cose che non si sarebbe aspettato di fare, come le esperienze a teatro.

Quando lui e Silvia hanno festeggiato i loro 40 anni di matrimonio, lui le aveva dedicato un post dolcissimo sui social, che vale ancora oggi: “Io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme. Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie”.











