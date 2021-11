Silvia Verdone e figli Christian De Sica/ “Mi ha dato sempre la spinta giusta”

Silvia Verdone e figli di Christian De Sica. L’attore e showman, figlio dell’indimenticabile Vittorio De Sica, è felicemente sposato da tantissimi anni con la sorella di Carlo Verdone. Un amore nato quando erano entrambi giovanissimi: Christian frequentava casa di Carlo, suo grande amico. Sin dall’inizio è incuriosito dalla genuinità di Silvia, ma il loro rapporto è stato molto ostacolato da Carlo Verdone a tal punto che una volta sono arrivati alla mani. Nonostante il rifiuto iniziale dell’attore e regista romano, Christian e Silvia hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi e tra i due è scattato l’amore. Nel 1980 i due hanno anche celebrato il loro amore con un matrimonio da cui sono nati due splendidi figli: Brando e Maria Rosa.

“Dopo 40 anni, mia moglie Silvia e io ci amiamo ancora, felici di invecchiare insieme” – ha rivelato l’attore e showman che ha confessato il segreto del loro elisir d’amore – “ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa”.

Christian De Sica e l’amore per la moglie Silvia Verdone

L’amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone è nato in un momento molto difficile per l’attore e showman. “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Io e Silvia abbiamo proprio sentito i crampi allo stomaco. Che fame. Una volta giravo un film in Francia, e parliamo della fine degli Settanta, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a mia moglie. Per me era il digiuno” – ha raccontato De Sica. Dopo anni di gavetta, nonostante fosse ‘figlio di’, per De Sica è arrivata la grande occasione. Quella svolta che gli ha permesso di diventare uno dei numeri uno dello spettacolo italiano.

“Poi è arrivata la svolta. Eravamo alla proiezione del primo Vacanze di Natale, alla fine della visione guardai mia moglie e le dissi: “Silvie’ da oggi se magna” – ha ricordato l’attore che deve buona parte del suo grande successo alla moglie. “Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie. Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato” – ha detto l’attore.



