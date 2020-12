SILVIA VERDONE, MOGLIE CHRISTIAN DE SICA/ 40 anni d’amore: ma Carlo era scettico…

Con Christian De Sica ospite di Mara Venier a Domenica In non è da escludere che l’intervista all’attore romano tocchi come argomento anche la sua vita privata e in particolare Silvia Verdone. La sorella di Carlo Verdone è infatti legata a Christian De Sica dal 1980: quarant’anni insieme che hanno confermato la bontà dell’azzardo messo in atto dall’attore per tentare di conquistarla. Come più volte raccontato dall’attore di “Viaggi di nozze”, infatti, il fatto che l’amico Christian avesse messo gli occhi sulla sorella inizialmente non fece piacere a Carlo Verdone, che alla scoperta del corteggiamento prima e del fidanzamento poi, reagì male: “Ci furono liti per questa storia. Una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”. Il tempo, però, è stato galantuomo e ha confermato che Christian De Sica, con Silvia Verdone, ha sempre fatto sul serio.

SILVIA VERDONE, MOGLIE CHRISTIAN DE SICA

Silvia Verdone svolge da anni una parte decisiva nella vita e nella carriere di Christian De Sica. Oltre a ricoprire il ruolo di agente dell’attore, infatti, la sorella di Carlo è – per usare le parole di Christian in un’intervista di qualche anno fa a “Gente” – il “vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche”. La diretta interessata, comunque, ha negato che il fratello abbia mai alzato le mani sul futuro marito: “Figuriamoci. L’ho chiesto a Christian. Mi ha detto che non lo hai mai nemmeno sfiorato”. Da antologia, però, il racconto della reazione di papà Verdone dinanzi all’iniziativa di un giovane Christian che, deciso a mostrare la veridicità dei suoi sentimenti e la bontà delle proprie intenzioni, si presentò a casa dell’amata Silvia per chiederne la mano. La reazione del capofamiglia, appena De Sica varò la porta uscendo di casa? “Che pallonaro…”.



