Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ È un’ex signorina buonasera di Rai3

Silvia Verdone, produttrice cinematografica e teatrale originaria di Roma, è la moglie di Christian De Sica. Il cognome suggerisce la parentela con Carlo, attore e regista di numerose pellicole anni Ottanta-Novanta, e in effetti lei è proprio sua sorella: il marito e Carlo si sono conosciuti da ragazzi, quando entrambi frequentavano il liceo ed erano diventati praticamente migliori amici. Quando seppe che Christian si era fidanzato con la sorella, Verdone non la prese bene: temeva infatti che De Sica fosse un farfallone o comunque un tipo poco adatto a Silvia, che all’epoca era ancora piccola (la differenza di età tra i due, infatti, è di ben sette anni). Nonostante la perplessità iniziale del (futuro) cognato, Christian si è rivelato essere l’uomo giusto per Silvia: sposati da oltre quarant’anni, hanno avuto due figli, Brando e Maria Rosa, e sono tutt’ora una coppia molto affiatata.

La carriera di Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica

Ci sarà proprio la famiglia al centro del nuovo show di Christian De Sica Una serata tra amici, che – a dispetto del titolo, che fa pensare all’amicizia – conterrà molti momenti di complicità spiccatamente ‘familiare’ soprattutto tra Christian e sua figlia Maria Rosa. Mancherà invece la moglie Silvia Verdone: quest’ultima si è sempre mantenuta più o meno in disparte, vivendo in un certo senso all’ombra dei grandi del cinema che l’hanno sempre circondata (sia nel suo nucleo d’origine che nella famiglia che si è formata con De Sica). Silvia è la figlia di Mario Verdone, storico del cinema, mentre i suoi fratelli sono l’attore e regista Carlo e – a parte lui – il meno noto Luca, anche lui regista. Non tutti sanno che anche Silvia vanta una breve esperienza nel mondo dello spettacolo: negli anni Settanta è stata signorina buonasera dell’allora neonata Rete 3 (vecchio nome di Rai3) e, inoltre, ha prodotto i film 3 e Simpatici e antipatici entrambe dirette dal marito Christian. Dopo aver lasciato il lavoro per dedicarsi in toto ai suoi due figli, Silvia è tornata definitivamente alla ribalta come produttrice: oltre alle diverse pellicole che l’hanno vista collaborare con De Sica, Silvia ha anche finanziato lo spettacolo teatrale Parlami di me, riuscendo a sintetizzare nel suo lavoro la passione ‘ereditata’ per il cinema e quella per il teatro.

