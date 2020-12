Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ “Lei è il vero motore della famiglia”

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica, il celebre attore e regista di successo. Un amore importante quello che lega il figlio di Vittorio De Sica alla sorella di Carlo Verdone. Classe 1958, Silvia è nata e cresciuta respirando l’arte. Figlia di Mario Verdone, critico cinematografico, Silvia incontra giovanissima Christian, amico del fratello Carlo. Il loro amore però all’inizio non ha incontrato il lasciapassare della famiglia Verdone visto che Silvia aveva soli 14 anni. Anche Carlo Verdone, amico di Christian, era contrario al loro amore come ha raccontato proprio De Sica: “una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: ‘tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’”. Nonostante lo scontro con Carlo Verdone e il no della famiglia Verdone, Silvia e Christian hanno continuato a credere nel loro amore e a distanza di anni hanno avuto ragione. La coppia, infatti, è felicemente sposata dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Brando e Maria Rosa.

Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica

Silvia Verdone non è solo la moglie di Christian De Sica e la sorella di Carlo Verdone, visto che si è fatta conoscere ed apprezzare prima come annunciatrice televisiva alla Rai e poi come produttrice cinematografica. Oggi ricopre il ruolo di agente del marito Christian De Sica partecipando a tutte le sue scelte professionali. La coppia è molto discreta e riservata nel privato e tendono a tenere ben lontani i riflettori dal loro amore. Una scelta condivisibile quella della coppia, anche se recentemente l’attore e regista nel salotto di Mara Venier ha confessato qualche retroscena sul rapporto d’amore con la moglie: “Silvia è il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche, Oltre che una compagna di vita, lei è anche la mia agente: non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.



