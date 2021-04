Silvia Verdone, moglie Christian de Sica/ “L’ho conosciuta quando non avevo un soldo”

Un amore lungo una vita e che ha messo insieme due famiglie note del cinema e della televisione italiana, ovvero quella dei Verdone e dei De Sica. Da una parte c’è proprio Christian de Sica, sabato in scena su Rai1, e dall’altra c’è la moglie Silvia Verdone, classe 1958. I sue sono sposati dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Brando, adesso regista, e Maria Rosa, stilista. Il loro è un matrimonio che dura ormai da 40 anni ma che è iniziato addirittura tra i banchi di scuola. Quando i due si sono conosciuti Silvia aveva 14 anni e De Sica ne aveva 21. Lo stesso attore a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti”. Alla fine i due sono riusciti a rimanere insieme e lei è diventata anche la sua manager tanto che De Sica ha definito la Verdone il “motore della loro famiglia, da sempre”.

Delle vere e proprie dichiarazioni d’amore che dopo tutti questi anni non possono che far piacere a Silvia Verdone che, nella vita, si è dedicata anche alla produzione. Ma chi è la moglie di Christian de Sica? Figlia dello storico del cinema Mario Verdone e sorella del noto Carlo e del regista Luca, proprio alla fine degli anni ’70 ha esordito in tv come signorina buonasera per la Rete 3 della Rai, esperienza che è durata davvero pochissimo. Dopo un “addio” al mondo dello spettacolo, nel 2000 è tornata ad occuparsi di produzione firmando alcune pellicole del marito e lo spettacolo Parlami di me.

