Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica/ “Era la ribelle di casa, una testa dura”

Quello di Silvia Verdone non è un nome sconosciuto sia dai fan del marito Christian De Sica sia dagli ammiratori di Carlo Verdone. Si tratta infatti della sorella dell’attore e regista romano, entrambi parte di una famiglia che affonda le radici nel mondo del cinema. Il padre Mario infatti era un critico cinematografico, una strada che Silvia ha scelto di non seguire pur continuando a farne parte in modo indiretto. Per tanti anni infatti ha deciso di dedicarsi solo alla famiglia e di fuggire dalla vita mondana. Questo non le ha impedito comunque di fare il suo debutto sul piccolo schermo per la Rai,in qualità di Signorina Buonasera. Una volta sposata con De Sica, ha scelto di dedicarsi ai figli e poi è ritornata nel mondo cinematografico come produttrice. Il suo matrimonio con il figlio di Vittorio De Sica invece è stato celebrato nell’80, prima che dalla coppia nascessero i figli Brando e Maria Rosa. “Era la ribelle di casa. Con la testa dura”, ha detto di lei a Oggi il fratello Carlo, “sulla porta di camera sua c’era un enorme cartello con scritto ‘Non disturbare”.

CHRISTIAN DE SICA, UN AMORE OSTACOLATO DAL PADRE DI SILVIA VERDONE

L’amore fra Silvia Verdone e Christian De Sica non poteva che nascere in modo turbolento. Non tanto per i due giovani innamorati, ma quanto per la famiglia di lei. Carlo Verdone, fratello della produttrice, ricorda bene quel momento in cui sia lui che il padre Mario accolsero la notizia con forte disappunto. “Ci furono liti per questa storia. Una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”, ha detto il regista al settimanale Oggi. Per difendere la loro relazione, Silvia deciderà persino di fuggire di casa. Il padre cercherà di ostacolarla in ogni modo ma lei, forte di quel colpo di fulmine che l’ha fatta a vicinare a Christian, deciderà di abbandonare la casa di famiglia. E quando l’attore romano si presenterà a casa Verdone per chiedere la mano di Silvia, ancora una volta papà Mario reagirà in modo eclatante: “Che pallonaro”, gli dirà dopo aver scoperto le sue intenzioni. Oggi, venerdì 7 febbraio, Christian De Sica sarà ospite di Sanremo 2020 e non è escluso che anche la moglie possa essere al suo fianco oppure fra il pubblico per ammirarlo da vicino. “Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie”, ha detto l’attore in quell’intervista, “Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato”.

