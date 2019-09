Silvio Berlusconi, attentato a Maurizio Costanzo/ Cav indagato per autobomba del ’93

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è indagato anche per il fallito attentato ai danni di Maurizio Costanzo. A riportarlo sono i principali organi di informazione in queste ultime ore, citando la documentazione rilasciata dai pubblici ministeri della procura di Firenze, ai legali dello stesso ex presidente del consiglio, incartamenti che sono stati depositati presso la corte d’assise di Palermo, in merito al processo sulla trattativa stato-mafia. La Procura ha specificato ai legali dell’ex premier che lo stesso è indagato per le stragi di Cosa nostra riguardanti gli attentati di Milano, Firenze e Roma del 1993, nonché il fallito tentativo allo stadio Olimpico di Roma del 1994; si aggiunge quindi l’autobomba contro Maurizio Costanzo, e il mancato omicidio al pentito Salvatore Contorno del 1994 in quel di Formello. Il Cavaliere, come sottolinea Il Fatto Quotidiano, avrebbe agito in concorso con Cosa nostra, essendo coinvolto nell’intera pianificazione delle stragi.

SILVIO BERLUSCONI INDAGATO PER L’ATTENTATO A COSTANZO

Il prossimo 3 ottobre la corte d’assise di Palermo deciderà come sentire lo stesso Berlusconi, in vesti di testimone oppure di indagato, ma i legali dell’ex presidente del consiglio hanno già fatto sapere che il loro assistito non potrà presenziare per impegni istituzionali in quanto eletto nel Parlamento europeo lo scorso maggio. A citare il Cavaliere è stata la difesa dell’imputato nel processo stato-mafia, Marcello Dell’Utri, e ieri, la moglie di quest’ultimo, aveva commentato così l’eventuale mancata testimonianza di Berlusconi: “È meglio che non parli, meglio che non dico quello che penso. Ricordo solo che la testimonianza di Berlusconi era stata ritenuta decisiva persino dalla Corte di Assise d’Appello di Palermo. Qui c’è la vita di Marcello in gioco”. Nella giornata di ieri i difensori dell’ex premier avevano depositato una certificazione della Procura di Firenze, che darebbe al fondatore di Forza Italia lo status di indagato di reato connesso, che gli permettere appunto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

