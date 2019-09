Silvio Berlusconi/ “Chi aiuta il governo è fuori. Salvini? Incomprensibile a volte”

Promette un’opposizione serrata Silvio Berlusconi. Il leader incontrastato di Forza Italia, intervistato stamane dai microfoni del quotidiano “di casa”, il Giornale, ha commentato la nascita del governo Conte-Bis, un esecutivo composto da un’inedita alleanza formata dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico. Il Cavaliere taglia corto, e in vista di un possibile aiuto al nuovo governo, afferma: “Se qualcuno dei nostri pensasse di aiutare la maggioranza sarebbe fuori da Forza Italia”. Il motivo è semplice, e l’ex presidente del consiglio lo spiega a chiare lettere: “Forza Italia è nata per combattere la sinistra, ma in Parlamento e non in piazza”. Secondo Silvio Berlusconi, i pentastellati di Di Maio e i democratici di Zingaretti non hanno fatto altro che aver “unito assistenzialismo e statalismo per evitare il voto”.

SILVIO BERLUSCONI: “CHI AIUTA IL GOVERNO È FUORI”

Alla vigilia del voto di fiducia che si terrà domani alla Camera, il Cav non disdegna bordate nei confronti del nuovo governo: “Nasce per la paura delle elezioni, hanno scritto un programma che è il più a sinistra della storia della Repubblica”. Quindi un parere anche su Matteo Salvini, “colpevole” di aver fatto cadere il precedente esecutivo Lega-M5s. Secondo Berlusconi è “ingeneroso dare tutte le colpe alla Lega”, ma lo stesso numero uno di Forza Italia ammette che qualche dubbio ce l’ha: “Non lo capisco più. Non parla mai di centrodestra, a volte appare davvero incomprensibile. Il monocolore sovranista – lo avverte – non potrà mai vincere”. Berlusconi ribadisce quindi per l’ennesima volta l’importanza di un centrodestra unito, convinto, stando per lo meno ai sondaggi, che Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, se andassero alle elezioni compatti, potrebbero vincere a mani basse. L’idea del voto è stata del resto ribadita più volte nei giorni delle consultazioni da Berlusconi, così come dal centrodestra, anche se la Lega sembrava intenzionata a correre da sola in vista di un’eventuale nuova tornata elettorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA