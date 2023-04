SILVIO BERLUSCONI, COME STA/ Bollettino e ultime notizie: “è dura ma ce la farò”

Seconda notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ecco come sta e quali sono le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. A dare le prime notizie è Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che ad Agorà su Rai Tre ha affermato di aver percepito chiaramente la sua “voce squillante. Ci ha incoraggiato tutti, ha parlato con Meloni e Salvini . Segue quello che accade. Ci dà indicazioni“. Ha inoltre aggiunto che “il professore Alberto Zangrillo mi ha detto che ha riposato bene, è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure e questo ci fa ben sperare“.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardio toracica dell’ospedale San Raffaele di Milano, per un’infezione polmonare e a causa di una leucemia mielomonocitica, destando grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Le ultime notizie su come sta l’ex premier arrivano proprio dallo stesso Berlusconi, che questa mattina ha sentito telefonicamente Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, spiegando che “È dura, ma ce la farò anche questa volta”. Nel suo editoriale, Minzolini scrive che “il tono del presidente, ovviamente, non è quello di sempre, ma la voce è ferma e la voglia di parlare è tanta”, confermando dunque l’impressione avuta dal ministro Tajani.

SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: TAJANI “È OPERATIVO, NON SI PARLA DI CONGRESSI”

Ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, l’ex premier ricoverato al San Raffaele. “Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” sono le parole dello stesso Berlusconi che questa mattina, 7 aprile 2023, dopo la seconda notte in ospedale ha voluto sentire telefonicamente Augusto Minzolini. Gli ultimi aggiornamenti sembrano quindi delineare un quadro difficile ma cautamente positivo, al punto che il ministro Tajani ad Agorà ha ribadito che “nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo. Sembrano un po’ jettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga”.

Tra le novità che si apprendono in merito a come sta Silvio Berlusconi, c’è il fatto che per la giornata di oggi non sono previsti bollettini medici. Questa mattina il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è entrato in ospedale senza rilasciare alcuna dichiarazione.











