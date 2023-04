Silvio Berlusconi come sta ultime notizie/ Bollettino medico: ulteriore miglioramento

IL NUOVO BOLLETTINO MEDICO SUL RICOVERO DI SILVIO BERLUSCONI: “MIGLIORAMENTO ULTERIORE”

Silvio Berlusconi migliora ulteriormente ma resta in terapia intensiva: continuano le notizie positive circa le condizioni di salute che restano comunque critiche dopo 8 giorni di ricovero in reparto intensivo dell’ospedale San Raffaele di Milano. Come sta Berlusconi nel concreto lo ha spiegato stamane il nuovo bollettino ufficiale del San Raffaele, il terzo dall’inizio del ricovero dovuto a infezione renale e polmonite, cause dalla leucemia mielomonocitica cronica.

«Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo»: così recita il bollettino di aggiornamento con le ultime notizie sul fronte sanitario, a firma Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva dell’Irccs di via Olgettina, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

COME STA SILVIO BERLUSCONI: LA VISITA DI VERONICA LARIO, LE PAROLE DI TAJANI

Berlusconi ha svolto una notte, l’ottava consecutiva in terapia intensiva, definita «tranquilla e serena», una costante per fortuna dopo lo spavento del ricovero d’urgenza il mercoledì prima di Pasqua: le condizioni di salute sono in costante miglioramento ma al momento restano comunque da monitorare attentamente. Come ha poi ricordato lunedì il prof. Zangrillo, «Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake. Un paziente intensivo» – concludeva il professore – «è un soggetto che merita delle cure intensive, se cammina ve lo porto».

«Il decorso di Silvio Berlusconi procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco»: così il vicepremier e n.2 di Forza Italia, Antonio Tajani, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della Polizia di Stato. Arrivando al San Raffaele stamane, il fratello del leader azzurro Paolo Berlusconi commenta positivo l’ultimo bollettino pubblicato da Zangrillo: «Siamo fiduciosi, c’è un miglioramento». «Fino a quando Berlusconi avrà il minimo delle forze per poterlo fare resterà al centro della scena politica, è nel suo carattere, nella sua vocazione e nella sua personalità, chiunque pensi a un passo indietro di Berlusconi penso che sia completamente fuori strada»: lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato da SkyTg24. «Oltre ad augurargli una prontissima guarigione. Oltre a conoscerlo molto bene, a Berlusconi voglio bene, anche se abbiamo discusso: restano l’affetto personale e la stima per un leader politico con una storia ineguagliabile in questo momento e che resterà ineguagliata per un lunghissimo periodo di tempo», conclude il Governatore ligure. Secondo quanto riportato oggi da diversi retroscena dei media, nei giorni scorsi Berlusconi ha ricevuto la visita della ex moglie Veronica Lario giunta al San Raffaele per sincerarsi delle condizioni di salute dell’ex marito.











