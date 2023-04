Silvio Berlusconi come sta/ Ultime notizie bollettino: “Quadro resta stabile”

Notte tranquilla e quadro stabile per Silvio Berlusconi, la ripresa è iniziata. Questo quanto emerso da fonti sanitarie all’indomani della diffusione dell’ultimo bollettino medico ufficiale, il sesto dal 5 aprile. “Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”, la nota dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Silvio Berlusconi come sta ultime notizie/ Bollettino: ripresa ottimale e convincente

Al ventitreesimo giorno di ricovero al San Raffaele di Milano, la prognosi del Cavaliere resta riservata e le dimissioni sarebbero ancora non prevedibili. Ma l’ex primo ministro “ha dimostrato di essere in piena forma”, come confidato mercoledì dall’azzurro Paolo Barelli: “Lo sento costantemente, sta sul pezzo, è determinato e attento ai lavori parlamentari e del partito. E’ l’allenatore di una squadra coesa che guarda sempre al futuro. Auspichiamo di averlo con noi alla Convention di Forza Italia a Milano il 5 ed il 6 maggio, se non in presenza, in video”.

Silvio Berlusconi come sta ultime notizie/ Bollettino quando esce: “notte tranquilla”

Le ultime sulle condizioni di Silvio Berlusconi

Per la giornata di oggi sono attese le visite dei familiari del Cav, a partire dai figli Marina, Piersilvio e Barbara. C’è fiducia sulle condizioni di salute di Berlusconi, colpito da una grave infezione polmonare, complicanza dovuta ad una leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto. Dopo dodici giorni in terapia intensiva, Berlusconi è stato trasferito domenica 16 aprile nel reparto di degenza ordinaria, dove si trova attualmente. Già mercoledì il bollettino diramato dal San Raffaele parlava di “ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo“. Nonostante la calma predicata dai medici, non sono mancate le indiscrezioni sulle possibili dimissioni dell’ex primo ministro. Come riportato dall’Ansa, se il percorso dovesse procedere in questa direzione, Berlusconi potrebbe lasciare l’ospedale nel giro di una decina giorni. Buoni riscontri dagli esercizi di riabilitazione polmonare, con il Cavaliere sempre attivo dal punto di vista politico, dedicandosi alla lettura e allo studio dei dossier principali.

LEGGI ANCHE:

Silvio Berlusconi ultime notizie bollettino, come sta/ “No visite politiche per ora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA