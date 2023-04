Silvio Berlusconi come sta, ultime notizie bollettino/ “Ripresa lenta ma costante”

COME STA SILVIO BERLUSCONI: LE ULTIME NOTIZIE DOPO IL BOLLETTINO

Come sta davvero Silvio Berlusconi? Ebbene, è ricoverato al San Raffaele di Milano ormai dal 5 aprile scorso per le complicanze dettate dal suo stato di leucemia mielomonocitica cronica – infezione polmonare e insufficienza renale – ma da due giorni è stato traferito in reparto ordinario dopo i duri giorni in terapia intensiva: la 13esima notte da ricoverato è passata bene e in maniera tranquilla, fanno sapere fonti ospedaliere ai cronisti fuori dall’ospedale milanese.

Secondo quanto rivelato dallo stesso San Raffaele, oggi non è previsto alcun bollettino medico ufficiale in quanto le condizioni restano stabili e sono state dettate dall’ultimo aggiornamento giunto lunedì 17 aprile dopo il trasferimento dalla terapia intensiva in reparto ordinario: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali», si leggeva nel bollettino diffuso ieri dal professor Alberto Zangrillo – medico di fiducia dell’ex Premier e primario di terapia intensiva del San Raffaele – e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia, trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE, LA VISITA DEL FRATELLO PAOLO: “VOLONTÀ FERREA”

Le ultime notizie riguardanti lo stato di salute di Silvio Berlusconi arrivano però oggi dalla visita del fratello Paolo, che con i figli dell’ex Premier e con Fedele Confalonieri non ha mai saltato un giorno di visita da quanto è cominciato il ricovero: «Posso dire che la ripresa è costante anche se lenta. Siamo molto fiduciosi e grati soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d’altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile», ha spiegato uscendo dall’ospedale San Raffaele.

Le parole di Paolo Berlusconi giungono su precisa autorizzazione del professor Zangrillo, come dallo stesso fratello dell’ex Premier confermato. «È già in una fase se non di guarigione, di superamento della fase più complicata, almeno così mi sembra, e, ci auguriamo, della malattia», sono le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russia, il quale augura pronta guarigione all’amico e leader. La capogruppo al Senato per Forza Italia e storica collaboratrice di Berlusconi Licia Ronzulli sottolinea, «speriamo che il presidente Berlusconi possa esserci all’evento del 5 maggio di Forza Italia a Milano» mentre l’altro capogruppo Paolo Barelli rileva «noi vorremmo che fosse già in pista, conoscendolo credo che scalpiti, ma siamo prudenti». Parole dolci arrivano per Berlusconi anche dall’amico e leader della Lega Matteo Salvini: «Non lo disturbo», ha detto il vicepremier e Ministro dei Trasporti, «gli faccio gli auguri. Conto di andare a trovarlo appena sarà utile farlo».











