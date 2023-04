Silvio Berlusconi come sta, ultime notizie/ Decima notte tranquilla per il Cav

Come sta Silvio Berlusconi? L’ex presidente del consiglio ha passato l’ultima notte in ospedale, la decima, in maniera tranquilla. Il Cavaliere è ricoverato al San Raffaele di Milano da undici giorni a seguito di un’infezione polmonare che ha aggravato un quadro fisico già complesso per via di una leucemia mielomonocitica di cui il leader di Forza Italia soffre da tempo. Stando a quanto affermano i parenti e le persone più vicine, in visita ogni giorni in ospedale, Silvio Berlusconi sta meglio rispetto ad una decina di giorni fa, anche se resta al momento ancora in terapia intensiva. Le notizie ufficiali sulle sue condizioni restano comunque quelle di giovedì scorso, quando il nosocomio meneghino ha emesso l’ultimo bollettino medico in cui si parlava di miglioramento costante.

Fanno ben sperare anche le parole del figlio Pier Silvio, che ha ammirato la forza del papà, nonché del figlio più piccolo, Luigi, che ha ribadito più volte quanto il padre stesse bene, lasciando l’ospedale. Sempre presenti anche gli altri figli Marina, Barbara ed Eleonora, nonché Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, mentre è in ospedale da dieci giorni Marta Fascina, che dal ricovero del compagno non ha mai lasciato il nosocomio.

SILVIO BERLUSCONI, COME STA? ULTIME NOTIZIE: OGGI VEDRA’ IL MONZA IN OSPEDALE

L’ultima notte trascorsa, la decima, sarebbe passata in maniera tranquilla, ma in ogni caso per aspettare le prossime notizie ufficiali sulle condizioni fisiche di Silvio Berlusconi bisognerà attendere lunedì prossimo, 17 aprile, così come fanno sapere fonti ospedaliere.

Nel weekend proseguiranno quindi le visite dei parenti e degli amici, e nel contempo i fan continueranno a recarsi fuori dal San Raffaele lasciando messaggi d’affetto. Stando a quanto fatto sapere da La Gazzetta dello Sport, è molto probabile che il Cavaliere segui il Monza dall’ospedale in tv: il club brianzolo, di proprietà dell’ex premier, scenderà in campo questa sera alle ore 20:45 nella delicata sfida di San Siro contro l’Inter.

