SILVIO BERLUSCONI COME STA?/ Ultime notizie ricovero San Raffaele: quando esce il bollettino

COME STA SILVIO BERLUSCONI: OGGI NIENTE BOLLETTINO, LE ULTIME NOTIZIE

E anche la seconda notte è passata tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso venerdì nuovamente al San Raffaele di Milano dopo che lo scorso 19 maggio era stato dimesso a seguito di 45 giorni di ricovero continuativi. «Accertamenti programmati per la patologia ematologica (leucemia mielomonocitica cronica, ndr)», questa la spiegazione data dai medici dell’ospedale milanese nel bollettino diffuso il giorno del ricovero, lo scorso 9 giugno.

Per l’ex premier è stata «la seconda notte tranquilla passata nella struttura», spiegano fonti qualificate all’ANSA: Berlusconi si trova nel reparto di degenza ordinaria, per controlli legati alla leucemia cronica di cui soffre. Non sono previsti al momenti bollettini medici ufficiali nella giornata di oggi, probabilmente si attende il report che arriverà nella giornata di lunedì 12 giugno 2023.

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO: LE VISITE E I MESSAGGI

Dopo il bollettino medico firmato lo scorso venerdì da Alberto Zangrillo – medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva – e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia, Silvio Berlusconi ha ricevuto le telefonate e la vicinanza dei vertici del centrodestra così come continuano i messaggi anche dagli avversari politici.

«Chiedo un applauso per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione», così Matteo Renzi stamane agli iscritti di Italia Viva durante l’assemblea nazionale del partito. Messaggi anche dalla Premier Giorgia Meloni e dal vicepremier Matteo Salvini oltre ovviamente ai colloqui costanti con Tajani e i vertici di Forza Italia. Sabato hanno fatto visita a Berlusconi la figlia primogenita Marina mentre stamattina è già arrivato in ospedale il fratello Paolo: è entrato nella struttura a bordo della sua auto, attraverso il passo carrabile di via Olgettina. A fianco dell’ex Premier, come sempre, la compagna e deputata di Fi Marta Fascina.

