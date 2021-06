Silvio Berlusconi come sta?/ “Va meglio: non posso ancora uscire di casa, ma…”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, Silvio Berlusconi ha parlato anche delle sue condizioni di salute. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa degli effetti del long Covid, ma fortunatamente va «meglio. Per fortuna sto gradualmente migliorando, tanto è vero che posso darvi quest’intervista. I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa».

Silvio Berlusconi si sta riprendendo dopo un periodo particolarmente difficile ed ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno manifestato vicinanza: «La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani è un grazie dal profondo del cuore per l’attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili».

SILVIO BERLUSCONI: “COVID UN MALE INSIDIOSO E TREMENDO”

Silvio Berlusconi ha poi proseguito: «La solidarietà e l’affetto che mi sono stati espressi da tanti italiani mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una sfida difficile: quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo». L’ex premier ha voluto ringraziare Tajani: «Un grazie particolare lo devo poi ad Antonio Tajani e a tutti coloro che con lui stanno mandando avanti Forza Italia nel modo migliore, con lealtà e dedizione, consultandosi continuamente con me».

