Silvio Berlusconi compie 85 anni/ Marta Fascina sorprende “Buon compleanno amore mio”

In occasione del compleanno di Silvio Berlusconi la sua fidanzata Marta Fascina, legata a lui dalla primavera 2020, ha voluto dedicare al compagno un post sui social per augurargli buon compleanno. Nella foto i due si tengono per mano in un giardino fiorito e a corredo dello scatto si legge: “Buon compleanno amore mio” insieme a tre cuori rossi e ad alcuni hashtag come: #love, #silvioberlusconi #berlusconipresidente.

Tanti i commenti sotto il post della deputata che si accodano agli auguri, in molti si limitano a scrivere a fare gli auguri a Silvio Berlusconi, ma non sono mancati anche alcuni commenti che lodano la bellezza di questa coppia: “La coppia più bella d’Italia”.

Silvio Berlusconi ha conquistato Marta Fascina

Marta Antonia Fascina ha sostituito nel cuore di Silvio Berlusconi Francesca Pascale; i primi rumors sulla coppia erano iniziati proprio nella primavera 2020 per poi trascorrere insieme nell’agosto dello stesso anno la prima estate ufficiale a Villa Certosa, la residenza del politico in Costa Smeralda.

Silvio Berlusconi è subito entrato nel cuore della deputata di Forza Italia che ha fatto di tutto per dimostrargli il suo amore. Lo scorso agosto, infatti, si è tatuata le sue iniziali, S.B., sull’anulare sinistro. Questo gesto era già stato fatto in passato dalle ex del politico, Sabina Began e Francesca Pascale. Un chiaro segno di adorazione verso l’uomo che le ha rubato il cuore e che “merita tutto l’amore che c’è”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Fascina (@mf9milan)

