Silvio Berlusconi, contatto con un positivo covid/ Salta ospitata a Quarta Repubblica

Silvio Berlusconi ha avuto un contatto con un positivo, di conseguenza è stato costretto a saltare l’ospitata tv. Il Cavaliere, leader in discusso di Forza Italia, avrebbe dovuto presenziare negli studi del programma di Rete Quattro, Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, un appuntamento alquanto sentito visto che l’ex presidente del Consiglio erano mesi che non si recava personalmente in uno studio tv, praticamente da prima lo scoppio della pandemia, ma per motivi precauzionali il leader del Centrodestra è stato costretto a rinunciarvi.

Silvio Berlusconi, come fa sapere il Corriere della Sera nella sua edizione online, si è già sottoposto al tampone che è risultato negativo, e anche se non obbligato per legge, ha preferito evitare di partecipare allo show, col rischio di “infettare” qualche presente. Le regole per la quarantena riguardante i contatti stretti dei positivi non obbligano ormai da mesi l’isolamento fiduciario, ma l’utilizzo della mascherina Ffp2 e un comportamento diligente, ma in ogni caso Berlusconi ha preferito rimandare l’appuntamento con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica. In ogni caso l’ex premier è in buone condizioni di salute, fanno sapere finti vicine a Forza Italia, e di conseguenza non è da escludere che l’intervista possa essere stata posticipata a lunedì prossimo.

SILVIO BERLUSCONI, NIENTE QUARTA REPUBBLICA DOPO LA CONVENTION AZZURRA

Silvio Berlusconi aveva presenziato domenica scorsa alla grande conventino di Forza Italia a Roma, e durante l’evento azzurro aveva parlato così di Vladimir Putin, leader della Russia e suo storico amico: “Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso ed addolorato dal comportamento di Vladimir Putin“, esprimendo quindi la propria posizione in maniera netta.

Ovviamente l’argomento sarebbe stato affrontato anche a Quarta Repubblica, ma per cause di forze maggiori l’ospitata al talk show politico di Porro è stata rinviata. Silvio Berlusconi nelle ultime ore ha parlato anche di Macron, e stando a fonti azzurre ha spiegato: “Europeista, moderato, uomo che guarda l’Occidente, l’indebolimento della destra moderata porterà alla vittoria di un leader sostenuto dalla sinistra”.

