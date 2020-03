Silvio Berlusconi e Francesca Pascale: è finita/ Il Cavaliere sta con Marta Fascina?

E’ finita fra il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e la storica fidanzata, Francesca Pascale. L’ufficialità è giunta in queste ore, dopo che il settimanale di gossip, Diva e Donna, aveva fotografato l’ex presidente del consiglio, in Svizzera, in compagnia di Marta Fascina, deputata di Forza Italia. Subito è scattato il tam-tam mediatico: dove è finita Francesca? Per mettere fine alle numerose voci, e fare un po’ di chiarezza, il partito del Cavaliere ha diramato una nota ufficiale in cui si legge: “Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina (ieri ndr) si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

SILVIO BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE: E’ FINITA. IL COMMENTO DI LEI

“È quindi di ogni evidenza – conclude il comunicato forzista – che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”. La Pascale, che ha così chiuso la relazione con Silvio Berlusconi dopo dodici anni, ha commentato la vicenda così, parlando ai microfoni dell’agenzia Adnkronos: “Sono stupita… L’unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene”. Nella foto incriminata, si vede l’ex presidente del Milan affianco a Marta Fascina all’uscita da un resort di lusso in Svizzera. Secondo quanto riferito dal settimanale di gossip, i due farebbero coppia fissa ormai da mesi, al punto che la deputata si sarebbe già trasferita da tempo presso la nota residenza di Arcore del Cavaliere. “Gli auguro tutta la felicità del mondo – ha commentato ancora la Pascale, come riferisce SkyTg24.it – spero che trovi una persona che si prende cura di lui come ho fatto io”. E scherza: “Mi fa simpatia vedere un deputato portare a spasso il mio cagnolino. Ma va bene così”.

